ETV Bharat / entertainment

'ग्लोब ट्रॉटर' में प्रियंका चोपड़ा का एक्शन अवतार, 'डॉन 2' से 'मैरी कॉम' तक, इन 5 फिल्मों में भी लात-घूंसे चला चुकी हैं 'देसी गर्ल'

शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा डॉन 2 में एक साथ नजर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने किया था. यह 2006 में आई फिल्म 'डॉन: द चेज बिगिन्स अगेन' का सीक्वल थी. दोनों फिल्मों में शाहरुख ने डॉन की मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि प्रियंका ने रोमा का किरदार निभाया था, जो अपने भाई की मौत का इंसाफ मांगने वाली एक इंटरपोल अधिकारी थी. डॉन और डॉन 2, दोनों फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा एक्शन अवतार में नजर आई थी.

हैदराबाद: ग्लोब स्टार प्रियंका चोपड़ा 6 सालों को बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. वह 'बाहुबली' के डायरेक्टर एसएस राजामौली की आगामी फिल्म से भारतीय सिनेमा में कमबैक करने जा रही हैं. 12 नवंबर को एसएस राजामौली ने फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है. इस पोस्टर में देसी गर्ल एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब दर्शक प्रियंका को एक्शन करते हुए देखेंगे. प्रियंका चोपड़ा इससे पहले ही कई फिल्मों में एक्शन करती नजर आ चुकी हैं. तो चलिए आपको उन फिल्मों के बारे में बतातें हैं, जिनमें देसी गर्ल दश्मनों से दो-दो हाथ करती नजर आई हैं...

मैरी कॉम फिल्म (2014)

'डॉन 2' के बाद प्रियंका चोपड़ा 2014 में आई स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 'मैरी कॉम' में अपना एक्शन करती नजर आई थी. संजय लीला भंसाली की निर्मित मैरी कॉम की एक बायोपिक फिल्म है. यह फिल्म मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है. उमंग कुमार की निर्देशित यह फिल्म, मैरी कॉम की नाम की युवती की कहानी है, जो मणिपुर की रहने वाली है, जिसने गरीबी और पितृसत्ता को मात देकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अभिनय को खूब प्रशंसा मिली थी. यह फिल्म 56.6 करोड़ रुपये की लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही.

जय गंगाजल (2016)

प्रियंका चोपड़ा प्रकाश झा की निर्देशित 2016 की फिल्म जय गंगाजल में भी एक्शन करती नजर आ चुकी हैं. इस फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. लेकिन देसी गर्ल का एक्शन अवतार उनके फैंस को काफी पसंद आया था.

'सिटाडेल' (2023)

बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड में कदम रखा. 2023 में प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन अभिनीत 'सिटाडेल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई थी. रूसो ब्रदर्स की रचित इस जासूसी ड्रामा के छह-एपिसोड है. रिचर्ड मैडेन, स्टेनली टुकी और प्रियंका चोपड़ा के साथ, सिटाडेल में लेस्ली मैनविले, ओसी इखिले, एशले कमिंग्स जैसे कई कलाकार हैं.

हेड्स ऑफ स्टेट (2025)

नोबॉडी फिल्म निर्माता इल्या नाइशुलर की निर्देशित 'हेड्स ऑफ स्टेट' (2025) में अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक वैश्विक साजिश को नाकाम करने के लिए एक साथ आते हैं. डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार जॉन सीना अमेरिकी अधिकारी की भूमिका निभाई हैं, जबकि इदरीस एल्बा उनके ब्रिटिश समकक्ष की भूमिका में हैं. हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक एमआई6 एजेंट के रूप में बॉन्ड जैसी भूमिका निभाई है. यह ड्रामा में देसी गर्ल का एक्शन अवतार काबिल-ए-तारीफ है.