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प्रियदर्शन ने 'भूत बंगला' में एकता कपूर के साथ काम के अनुभव को किया साझा, बोले- वो मुझसे कभी नहीं पूछते

​बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की डिवीजन 'बालाजी मोशन पिक्चर्स', 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश कर रही है.

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प्रियदर्शन (Getty Image/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 11:46 AM IST

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हैदराबाद: 'भूत बंगला' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसके साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 'ओजी' (OG) जोड़ी 14 साल के लंबे इंतजार के बाद वापसी कर रही है. इस फिल्म ने फैंस के बीच अभी से जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस जोड़ी ने पहले भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार कल्ट कॉमेडी फिल्में दी हैं.

अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और मनोरंजन से भरी कहानियों के लिए मशहूर यह जोड़ी एक बार फिर वही जादू दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है. बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही 'भूत बंगला' ने उन फैंस के बीच पुरानी यादों की एक लहर पैदा कर दी है, जो अपने पसंदीदा सितारों को देखते हुए बड़े हुए हैं.

हाल ही में, डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एकता कपूर के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की, जिनका प्रोडक्शन हाउस 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' इस फिल्म को बना रहा है. उन्होंने खुलासा किया कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि एकता के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा.

प्रियदर्शन ने बताया कि कैसे एकता ने उन्हें पूरी क्रिएटिव आजादी दी. उन्होंने कहा , 'एक बात जो मुझे आपको बतानी है, वो ये कि जब मैं एकता के साथ फिल्म करने गया, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि उनके साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, शायद मैं खुशनसीब हूं, मुझे ये कहना होगा कि वो मेरी लाइफ की पहली ऐसी प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि 'आप क्या कर रहे हैं?' और मुझे फिल्म बनाने की पूरी आजादी दी.

उन्होंने आगे कहा , 'मैंने अब तक 98 फिल्में बनाई हैं और यह पहली बार है, जब किसी प्रोड्यूसर ने मुझसे यह नहीं पूछा कि 'क्या हम ऐसा कर सकते हैं?' या 'क्या हम इसे बदल सकते हैं?' हर प्रोड्यूसर कुछ न कुछ टोकता है, इसलिए मैं हैरान था जब लोगों ने कहा कि उनके साथ काम करना मुश्किल है, सच तो यह है कि मुझे उनके साथ काम करना बहुत आसान लगा'.

​'भूत बंगला' के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दर्शकों को वही पुराने कल्ट कॉमेडी पंचलाइन्स और डरावनी मस्ती बहुत पसंद आ रही है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के साथ-साथ शानदार स्टार कास्ट की वापसी ने फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

​बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की डिवीजन 'बालाजी मोशन पिक्चर्स', 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश कर रही है. फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव लीड रोल में हैं.

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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