प्रिंस विलियम का धर्मा प्रोडक्शंस दौरा, करण जौहर, सैफ अली खान-करीना कपूर ने किया स्वागत
वेल्स के राजकुमार, प्रिंस विलियम धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचे, जहां फिल्म मेकर करण जौहर, एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने उनका स्वागत किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 1:52 PM IST
मुंबई: वेल्स के राजकुमार, प्रिंस विलियम मुंबई में धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचे, जहां फिल्म मेकर करण जौहर, एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने उनका स्वागत किया. करण जौहर ने प्रिंस विलियम के धर्मा प्रोडक्शंस के दौरे को "बेहद सौभाग्य की बात" बताया और भारतीय सिनेमा में उनकी रुचि की तारीफ की.
प्रिंस विलियम के धर्मा प्रोडक्शंस दौरे को लेकर करण जौहर ने मीडिया से बात की. फिल्ममेकर ने बताया कि वह बहुत खुश हैं कि उनके प्रोडक्शन हाउस में प्रिंस विलियम आए. उन्होंने वेल्स के राजकुमार को एक मिलनसार इंसान बताया.
Mumbai, Maharashtra: Prince of Wales, Prince William, meets Bollywood actors Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, and filmmaker Karan Johar at the Dharma Productions office during his visit https://t.co/TalBag8LRn— IANS (@ians_india) November 18, 2026
मीडिया से बात करते हुए करण जौहर ने कहा, 'यह एक बहुत ही शानदार अनुभव था. हमने कई विषयों पर बातचीत की, जिनमें फिल्में और फिल्म बनाने की प्रक्रिया शामिल थी. हमारी फिल्में विदेशों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, और यूनाइटेड किंगडम में हमारे दर्शक बड़ी संख्या में मौजूद है. आजकल, हमारी फिल्में हर जगह टॉप टेन चार्ट्स में जगह बना रही हैं. जैसा कि हमने हाल ही में देखा है, हमारी फिल्में भारत और इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों जगह बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही हैं.'
करण जौहर ने 'कभी खुशी कभी गम' का यूके कनेक्शन के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया, 'यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा एक खास जुड़ाव भी है. हमने 'कभी खुशी कभी गम' के बारे में बात की, जिसे इस दिसंबर में 25 साल पूरे हो जाएंगे. हमने इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम में शूट किया था, इसलिए यह भी हमारी बातचीत के विषयों में से एक था. हमने उन्हें फिल्म की कुछ क्लिप्स और तस्वीरें भी दिखाईं. वहां करीना और सैफ भी मौजूद थे. मेरे सीईओ, अपूर्व मेहता भी वहां थे.हमारी कई विषयों पर बातचीत हुई.'
VIDEO | Prince William, who is in Mumbai, visits Dharma Productions office. Filmmaker Karan Johar says, "It was a wonderful experience. We had discussions about many things, including films and the filmmaking process. Our films perform very well overseas too, and we have such a large diaspora market in the United Kingdom. These days, our films are making it into the top ten charts everywhere. As we have recently seen, our films are earning impressive box-office collections both in India and internationally. We also share a special connection with the United Kingdom. We spoke about Kabhi Khushi Kabhie Gham, which will complete 25 years this December. We had shot so much of the film in the United Kingdom, so that was one of the topics we discussed. We also showed them some clips and images from the film. Kareena herself was there, along with Saif. My CEO, Apoorva Mehta, was also present. We had many conversations. There was a lot of discussion about cricket as well, particularly because Saif comes from such a strong cricketing lineage. We had so many things in common, and there were several interesting discussions. It was a wonderful experience. We can proudly say that a man of his prestige, reputation and warm heart chose our office, Dharma Productions, to visit. He came to our office, and we felt truly honoured and very proud." #PrinceWiliiam #DharmaProductions #KaranJohar— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
फिल्ममेकर ने यह भी बताया कि उनके बीच फिल्म से हटकर क्रिकेट के बारे में भी बात हुई. उन्होंने बताया, 'क्रिकेट के बारे में भी बहुत चर्चा हुई, खासकर इसलिए क्योंकि सैफ इतने स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग खानदान से हैं. हमारे बीच बहुत सी चीजें कॉमन थीं, और कई दिलचस्प चर्चाएं हुईं. यह एक शानदार एक्सपीरियंस था. हम गर्व से कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो उनकी इज्जत, नाम और प्यार ने हमारे ऑफिस, धर्मा प्रोडक्शंस को आने के लिए चुना. वे हमारे ऑफिस आए, और हमें सच में बहुत सम्मानित और गर्व महसूस हुआ.'
प्रिंस विलियम को धर्मा प्रोडक्शंस के अपने दौरे के दौरान बॉलीवुड के सिग्नेचर डांस और ड्रामा का स्वाद चखने को मिला, जहां उन्होंने डांसर्स को 'कभी खुशी कभी गम' के पॉपुलर ट्रैक 'शावा शावा' पर थिरकते देखा. इस शानदार परफॉर्मेंस ने रॉयल विजिट को फिल्मी टच दिया, जिसमें ट्रेडिशनल आउटफिट पहने डांसर्स ने इस आइकॉनिक गाने का जादू फिर से जगाया.