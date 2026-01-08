ETV Bharat / entertainment

WATCH: गिरफ्तारी पर प्रिंस नरूला ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या है वायरल वीडियो के पीछे की असल सच्चाई?

टेलीविजन स्टार प्रिंस नरूला 8 जनवरी को गूगल ट्रेंड्स में टॉप पर आ गए, जब उन्हें गिरफ्तार किए जाने का दावा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो पुलिस प्रिंस को हथकड़ी लगाकर ले जाती दिख रही है. इससे फैंस के बीच काफी अटकलें और चिंता फैल गई. लेकिन प्रिंस ने अब स्पष्ट किया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.

हैदराबाद: क्या सच में 'बिग बॉस 9' के विनर रोडीज फेम प्रिंस नरूला को गिरफ्तार कर लिया गया है? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंस को पुलिस अधिकारी ले जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि मीडिया वाले उनका पीछा कर रहे हैं. यह क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कुछ लोगों का दावा हैं कि एमटीवी रोडीज X2 के विनर को एक मस्जिद गिराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

वायरल वीडियो पर रिएक्ट करते हुए प्रिंस नरूला ने एक मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि वायरल वीडियो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक का है. उन्होंने कहा, 'यह एक ब्रांड शूट का हिस्सा था. मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है.' वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंस के फैंस उनके बारे में चिंतित थे. लेकिन अब उनका बयान सामने आने के बाद यह यकीन हो गया है कि एक्टर को कुछ भी नहीं हुआ है.

प्रिंस नरूला की शादी युविका चौधरी से हुई है. वे पहली बार बिग बॉस सीजन 9 में मिले थे और 12 अक्टूबर, 2018 को शादी की थी. छह साल बाद, जून 2024 में, उन्होंने युविका की प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की और अक्टूबर में अपनी बेटी, एकलीन का स्वागत किया.

पिछले साल नंवबर में प्रिंस और युविका ने अपनी बेटी एकलीन का चेहरा सबके सामने रखा. कपल ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वाहेगुरु तेरा ही सब बस सदा अपने मेहर रखूं एकलीन ते बाबा जी.'

प्रिंस ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. उन्हें रोडिज, स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 9 जैसे शो जीतने के लिए 'किंग ऑफ रियलिटी शो' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने PTC पंजाबी के मिस्टर पंजाब में हिस्सा लेकर टीवी में एंट्री की. 35 साल के प्रिंस नरूला को आखिरी बार एमटीवी रोडीज 20 में देखा गया था. वह शो में एक गैंग लीडर के तौर पर दिखे और फर्स्ट रनर-अप रहे.