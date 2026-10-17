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प्रहार Vs नई नवेली बॉक्स ऑफिस: राजकुमार राव की कोर्टरूम ड्रामा से आगे निकली यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी, की इतनी कमाई

प्रहार VS नई नवेली बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन ( Film Posters )

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर बीती 16 अक्टूबर को दो फिल्में राजकुमार राव की प्रहार: द उज्जवल निकम स्टोरी और यामी गौतम की नई नवेली रिलीज हुई. दोनों ही फिल्में अजय देवगन की बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही दृश्यम 3 के बीच रिलीज हुई है. वहीं, 15 अक्टूबर को रिलीज हुई रजनीकांत की जेलर 2 का अलग ही जलवा है. इस बीच प्रहार और नई नवेली बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला दिन पूरा कर चुकी हैं. चलिए जानते हैं, किस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितना कमाल किया है.

प्रहार बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, राजकुमार राव स्टारर कोर्टरूम ड्रामा प्रहार ने भारत में 2.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म ने 3.52 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म के भारत में 4,133 शो हुए, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी दर 13 प्रतिशत रही. हिंदी 2डी में ऑक्यूपेंसी 15.35 प्रतिशत रही, जिसमें नाइट शो में सबसे अधिक 25.85 प्रतिशत दर्शक आए. उसके बाद शाम के शो में 15 प्रतिशत, दोपहर के शो में 11.15 प्रतिशत और सुबह के शो में 5.69 प्रतिशत दर्शक आए. प्रहार की कहानी प्रहार फिल्म लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम की कहानी बताती है और भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों, जिनमें 1993 के बॉम्बे बम धमाके और 2008 के मुंबई आतंकी हमले शामिल हैं, को फिर से जीवंत करती है. यह फिल्म इन मामलों से जुड़ी कानूनी लड़ाइयों और अभियोजन प्रयासों को दर्शाती है, और अदालती कार्यवाही और न्याय की खोज को बड़े पर्दे पर पेश करती है. फिल्म में वामिका गब्बी ने ज्योति निकम की भूमिका निभाई है, ललित प्रभाकर ने अजमल कसाब की भूमिका निभाई है और जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. वहीं, राजुकमार राव ने उज्जवल निकम का रोल किया है. नई नवेली बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन