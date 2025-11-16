ETV Bharat / entertainment

राहत की खबर: एक सप्ताह के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए प्रेम चोपड़ा, शरमन जोशी बोले- ऑल गुड

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर की शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लगभग एक हफ्ते के बाद शनिवार 15 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बॉलीवुड के सबसे खुंखार विलेन कहे जाने वाले प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि 90 वर्षीय अभिनेता का सीने में जकड़न का इलाज किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि चोपड़ा को पहले से ही हृदय संबंधी समस्या है और उनके फेफड़ों में वायरल संक्रमण भी हो गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी हालत कभी गंभीर नहीं थी.

प्रेम चोपड़ा की उम्र और ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए उन्हें कई दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था. प्रेम चोपड़ा के परिवार ने बताया कि इलाज का उन पर अच्छा असर हुआ और उनकी हालत इतनी स्थिर हो गई कि उन्हें छुट्टी देकर घर वापस भेज दिया गया.