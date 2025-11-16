ETV Bharat / entertainment

राहत की खबर: एक सप्ताह के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए प्रेम चोपड़ा, शरमन जोशी बोले- ऑल गुड

दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. एक हफ्ते पहले वह अस्पताल में भर्ती हुए थे.

Prem Chopra
प्रेम चोपड़ा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 16, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर की शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लगभग एक हफ्ते के बाद शनिवार 15 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बॉलीवुड के सबसे खुंखार विलेन कहे जाने वाले प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि 90 वर्षीय अभिनेता का सीने में जकड़न का इलाज किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि चोपड़ा को पहले से ही हृदय संबंधी समस्या है और उनके फेफड़ों में वायरल संक्रमण भी हो गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी हालत कभी गंभीर नहीं थी.

प्रेम चोपड़ा की उम्र और ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए उन्हें कई दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था. प्रेम चोपड़ा के परिवार ने बताया कि इलाज का उन पर अच्छा असर हुआ और उनकी हालत इतनी स्थिर हो गई कि उन्हें छुट्टी देकर घर वापस भेज दिया गया.

कुछ दिन पहले बॉलीवुड एक्टर शरमन जोशी ने कहा था, 'सब ठीक है, धन्यवाद, बस कुछ टेस्ट हैं, कल वापस आऊंगा.' बता दें, शरमन जोशी, प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा के पति हैं.'

प्रेम चोपड़ा ने 23 सितंबर, 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाए. उन्होंने अपने छह दशक लंबे करियर में 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार डायलॉग के लिए प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध खलनायकों में से एक बन गए.

'बॉबी' में उनका डायलॉग 'प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा' हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले डायलॉग्स में से एक है. उन्होंने पंजाबी सिनेमा में अपना करियर शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चौधरी करनैल सिंह से अपनी शुरुआत की थी.

