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प्रीति जिंटा और कुणाल खेमू की 'VIBE' की रिलीज डेट आउट, जानें कब-कहां रिलीज होगी फिल्म?

प्रीति जिंटा ( POSTER )

हैदराबाद: ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले कुनाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा प्रोड्यूस की गई VIBE में कुणाल खेमू, प्रीति जी जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. VIBE दो गहरे दोस्तों की कहानी है, जिनकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब वे अनजाने में एक ऐसे खतरनाक हालात में फंस जाते हैं, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. कब और कहां रिलीज होगी फिल्म? अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने आज अपनी हाई-स्टेक्स एक्शन-कॉमेडी फिल्म VIBE की थिएटर रिलीज डेट 18 सितंबर घोषित की. कुणाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस की गई यह फिल्म प्रोडक्शन हाउस की पहली पेशकश है. फिल्म को कुणाल खेमू ने लिखा और निर्देशित किया है. इसमें वह खुद प्रीति जी जिंटा, बेहद टैलेंटेड स्पर्श श्रीवास्तव और डेब्यू कर रही वंशिका धीर के साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.