प्रीति जिंटा ने बच्चों संग बनाई 'स्नो गर्ल', सात समंदर पार बैठ डिंपल गर्ल को आई शिमला की याद
प्रीति जिंटा भले ही फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हों, लेकिन उनकी जड़ें आज भी हिमाचल की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं.
शिमला: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने एक बार फिर अपने दिल को छू लेने वाले अंदाज से सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है. इस बार उन्होंने ग्लैमर या फिल्मों से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं, बल्कि बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बिताए एक खास पल को साझा किया है. बच्चों के साथ बर्फ में खेलते हुए बनाई गई 'स्नो गर्ल' ने न सिर्फ उनके बचपन की यादें ताजा कर दीं, बल्कि उनके प्रशंसकों को भी भावुक कर दिया.
प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बर्फ में बनी एक अनोखी 'स्नो गर्ल' के साथ तस्वीर साझा की. खास बात यह थी कि इस स्नो गर्ल को उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर बनाया था. तस्वीर में प्रीति सर्दियों के कपड़ों में अपनी चिर-परिचित डिंपल वाली मुस्कान के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं.
ताजा हुई बचपन की यादें
अपने पोस्ट में प्रीति जिंटा ने लिखा कि उन्होंने बचपन में कई बार स्नोमैन बनाए हैं, लेकिन इस बार का अनुभव बिल्कुल अलग और खास रहा. उन्होंने बताया कि यह पल उन्हें उस दौर में ले गया, जब वह शिमला में रहती थीं और चारों ओर बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी. बर्फ में खेलना और ठंडी वादियों में मस्ती करना उनके बचपन का अहम हिस्सा था.
अभिनेत्री ने भावुक होते हुए लिखा कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है, इसका एहसास ऐसे ही पलों में होता है. उन्होंने जिंदगी को एक पूरे चक्र की तरह बताया, जो घूमते-घूमते इंसान को फिर उसी जगह ले आता है, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी. बच्चों के साथ वही मासूम खुशी दोबारा जीना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.
प्रीति की सादगी के मुरीद हुए फैंस
प्रीति जिंटा की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. फैंस उनकी सादगी, पारिवारिक मूल्यों और जमीन से जुड़े स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट्स में अपनी भी बचपन की बर्फ़ से जुड़ी यादें साझा की हैं।
हिमाचल से आज भी जुड़ी हैं जड़ें
प्रीति जिंटा भले ही फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हों, लेकिन ऐसे निजी और भावनात्मक पलों को साझा कर वह यह साफ दिखाती हैं कि उनकी जड़ें आज भी हिमाचल की मिट्टी और शिमला की ठंडी वादियों से गहराई से जुड़ी हुई हैं. प्रीति जिंटा अपने पति जीन गुडइनफ के साथ अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रहती हैं. इसके अलावा मुंबई में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट और शिमला में एक बंगला भी है. वह बीच-बीच में भारत आती रहती हैं.
