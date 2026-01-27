ETV Bharat / entertainment

प्रीति जिंटा ने बच्चों संग बनाई 'स्नो गर्ल', सात समंदर पार बैठ डिंपल गर्ल को आई शिमला की याद

प्रीति जिंटा ने बच्चों संग बनाई 'स्नो गर्ल' ( FACEBOOK@PREITY ZINTA )

शिमला: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने एक बार फिर अपने दिल को छू लेने वाले अंदाज से सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है. इस बार उन्होंने ग्लैमर या फिल्मों से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं, बल्कि बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बिताए एक खास पल को साझा किया है. बच्चों के साथ बर्फ में खेलते हुए बनाई गई 'स्नो गर्ल' ने न सिर्फ उनके बचपन की यादें ताजा कर दीं, बल्कि उनके प्रशंसकों को भी भावुक कर दिया. प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बर्फ में बनी एक अनोखी 'स्नो गर्ल' के साथ तस्वीर साझा की. खास बात यह थी कि इस स्नो गर्ल को उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर बनाया था. तस्वीर में प्रीति सर्दियों के कपड़ों में अपनी चिर-परिचित डिंपल वाली मुस्कान के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं. ताजा हुई बचपन की यादें अपने पोस्ट में प्रीति जिंटा ने लिखा कि उन्होंने बचपन में कई बार स्नोमैन बनाए हैं, लेकिन इस बार का अनुभव बिल्कुल अलग और खास रहा. उन्होंने बताया कि यह पल उन्हें उस दौर में ले गया, जब वह शिमला में रहती थीं और चारों ओर बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी. बर्फ में खेलना और ठंडी वादियों में मस्ती करना उनके बचपन का अहम हिस्सा था.