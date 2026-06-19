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'ड्रैगन' के लुक और कलर पैलेट पर प्रशांत नील का खुलासा, NTR को छोड़ बताई क्यों नहीं सुनते किसी की बात

प्रशांत नील ने इस बात पर बात की कि क्या उनका सिग्नेचर कलर पैलेट और म्यूजिक स्टाइल 'ड्रैगन' में भी जारी रहेगा.

Prashanth Neel
प्रशांत नील (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 2:36 PM IST

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हैदराबाद: एनटीआर स्टारर 'ड्रैगन' बिना किसी शक भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे मोस्ट अवेटेड सिनेमाई अनुभवों में से एक है, जो अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है. जब से इसका टीज़र ड्रॉप हुआ है, फिल्म ने जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जहां दर्शक न केवल एनटीआर के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंस अवतार की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इसके ग्रिपिंग विजुअल्स और डायरेक्टर प्रशांत नील द्वारा बनाए गए अनोखे सिनेमाई वर्ल्ड को भी बेहद पसंद कर रहे हैं.

​हाल ही में, प्रशांत नील ने इस बात पर बात की कि क्या उनका सिग्नेचर कलर पैलेट और म्यूजिक स्टाइल 'ड्रैगन' में भी जारी रहेगा. इसे अपनी ट्रिलोजी का आखिरी चैप्टर बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ एस्थेटिक एलिमेंट्स बने रहेंगे, जबकि 'ड्रैगन' फिर भी बिल्कुल फ्रेश महसूस होगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल उनकी और एनटीआर की राय मायने रखती है, और आगे जोड़ा कि एक बार जब दर्शक फिल्म देखेंगे तो हर क्रिएटिव चॉइस समझ में आ जाएगी.

​प्रशांत नील ने शेयर किया, “मेरे परिवार के साथ भी इस बात पर बहस होती रही है कि फिल्में एक जैसी क्यों दिखती हैं? लेकिन मैं यहां प्रशांत नील को प्रेजेंट करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां आपकी कहानी और सभी कहानियां सुनाने के लिए हूं. मैंने उन एलिमेंट्स को चुना है जिनके बारे में आपने पूछा, जैसे म्यूजिक, लाइटिंग, और अगर मुझे अपनी स्टाइल सिर्फ इसलिए बदलनी पड़े क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है, तो मैं कहानी के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं. मैंने लोगों की सुनना बंद कर दिया है, लेकिन हां, मेरे हीरो की बात अलग है, क्योंकि फिल्म में हम दोनों का ही दांव सबसे ऊंचा लगा हुआ है, वो (जूनियर एनटीआर) भी उस कलर पैलेट को समझते हैं जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं. जब आप फिल्म देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया को एक खास तरह के एस्थेटिक की जरूरत है.

​'ड्रैगन' को लेकर एक्साइटमेंट हर अपडेट के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसने इस फिल्म को आने वाले समय के सबसे मोस्ट अवेटेड सिनेमाई अनुभवों में से एक बना दिया है. जब दो क्रिएटिव पावरहाउस एक साथ आ रहे हैं, तो उम्मीदें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, और फैंस बड़े पर्दे पर इस महा-कोलैबोरेशन को देखने के लिए बेसब्री से दिन गिन रहे हैं.

​प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही 'ड्रैगन' में एनटीआर लीड रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म 'माइथ्री मूवी मेकर्स' और 'एनटीआर आर्ट्स' के बैनर तले बनाई जा रही है. फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है, जो 11 जून 2027 को एक भव्य रिलीज के लिए शेड्यूल है.

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