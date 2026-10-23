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प्रभास बर्थडे: प्रशांत नील ने की 'रेबल स्टार' से मुलाकात, 'सालार 2' के लिए बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

प्रभास और प्रशांत ( ANI )

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स की 'सालार: पार्ट 1 – सीजफायर' के ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टाइटल्स में शामिल होने के बाद, डायरेक्टर प्रशांत नील ने सुपरस्टार प्रभास के जन्मदिन से पहले शाम पर उनसे मुलाकात की. होम्बले फिल्म्स की प्रभास स्टारर ‘सालार: पार्ट 1 – सीजफायर’ साल 2023 में रिलीज हुई थी, जिसने देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडियन सिनेमा में नया मुकाम हासिल किया था.

प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और बॉक्स ऑफिस पर कमाई का शानदार आंकड़ा अपने नाम करते हुए खानसार की डिस्टोपियन दुनिया में सेट अनोखी कहानी से दर्शकों का दिल भी जीता. अपने बड़े पैमाने के साथ होम्बेल फिल्म्स ने फिल्म के सीक्वल सालार: भाग 2 – शौर्यंगा पर्व के लिए उम्मीदें ऊंची रखी है और इस तरह से यह सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है.

सुपरस्टार प्रभास जैसे कि आज अपना जन्मदिन बना रहे हैं ऐसे में इस खास दिन की खुशी में चार चांद लगाते हुए, डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक्टर के जन्मदिन से एक दिन पहले उनसे मुलाकात करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आगे के रोमांचक सफर पर भी चर्चा की. इस खास पल को और खास बनाते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट शेयर करते हुए लिखा है, 'एक स्पेशल दिन पर एक स्पेशल रीयूनियन, हमारे इकलौते वायलेंट मैन प्रभास को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं! हम इस धमाकेदार जोड़ी को एक बार फिर एक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं'.