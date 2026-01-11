ETV Bharat / entertainment

'पाताल लोक' के इस मशहूर एक्टर का निधन, बंगाल की CM ममता बनर्जी ने जताया शोक

ममता बनर्जी प्रशांत तमांग के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताया है. सीएम ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व ट्विटर हैंडल) पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, ''इंडियन आइडल' फेम के मशहूर सिंगर और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रशांत तमांग के आज अचानक और असमय निधन से बहुत दुख हुआ.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशांत तमांग की मौत रविवार, 11 जनवरी की सुबह हुई, जिसकी पुष्टि उनके करीबी दोस्त, म्यूजिक कंपोजर और फिल्म प्रोड्यूसर राजेश घाटानी ने की है. उन्हें द्वारका के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. प्रशांत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस देकर लौटे थे. प्रशांत तमांग के अंतिम संस्कार की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं.

हैदराबाद : सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का 11 जनवरी को 43 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने नई दिल्ली में अपने घर पर आखिरी सांस ली. इंडियन आइडल 3 के विजेता का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है. उनकी उम्र 43 वर्ष थी.

ममता बनर्जी ने आगे लिखा है, 'उनका संबंध हमारे दार्जिलिंग की पहाड़ियों से था और कोलकाता पुलिस के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें बंगाल में हमारे लिए और भी खास बना दिया था. मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं.'

अमित पॉल

शो में उनके साथी कंटेस्टेंट अमित पॉल ने उनके लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया. अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज में उन्होंने प्रशांत की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'यह कैसा फेयर है. मुस्कुराते रहो दोस्ती. तुम्हारे बिना दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा. मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी दोस्ती, प्रशांत तमांग इस दुनिया में नहीं रहा. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे यह लिखना पड़ रहा है.'

अमित पॉल का पोस्ट (Instagram)

कौन हैं प्रशांत तमांग?

दार्जिलिंग के रहने वाले और नेपाली मूल के प्रशांत तमांग 2004 में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का सीजन 3 जीतने के बाद मशहूर हुए थे. उन्होंने इंडियन आइडल 3 का फिनाले बड़े अंतर से जीता था, उन्हें 700 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जो उसी राउंड में फर्स्ट रनर-अप अमित पॉल को मिले वोटों से 10 गुना ज्यादा थे. शानदार जीत के बाद, प्रशांत तमांग ने 2007 में अपना पहला एल्बम 'धन्यवाद' रिलीज किया, जिसमें हिंदी और नेपाली गाने थे.

म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले, तमांग कोलकाता पुलिस में थे, यह बैकग्राउंड कॉम्पिटिशन के दौरान उनकी पब्लिक इमेज बनाने में साफ तौर पर नजर आया. इंडियन आइडल में उनका सफर सिर्फ उनकी गाने की काबिलियत के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें मिले बड़े पैमाने पर पब्लिक सपोर्ट के लिए भी खास था, खासकर भारत और विदेश में गोरखा समुदाय से. तमांग की परफॉर्मेंस टेक्निकल दिखावे के बजाय एक सिंपल, सच्चे सिंगिंग स्टाइल के लिए जानी जाती थीं.