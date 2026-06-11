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प्रणित मोरे शो: पुरुषों के शवों पर किया था भद्दा मजाक, ट्रोल होने पर लेडी डॉक्टर ने मांगी माफी

प्रणित मोरे ( ANI )

हैदराबाद: कॉमेडियन प्रणित मोरे के क्राउड-वर्क शो में '370 रुपये की बिरयानी' वाली वायरल टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद चल ही रहा था कि उनके ही एक शो की एक और क्लिप ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. इस बार चर्चा का केंद्र मुंबई की डॉक्टर सेजल पवार हैं, जिनकी दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान की गई टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है. इस विवाद पर एक अपडेट सामने आया है. मुंबई के केईएम हॉस्पिटल से जुड़ी डॉक्टर सेजल पवार ने प्रणित मोरे के शो के दौरान दर्शकों से बातचीत में की गई अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उनकी इन टिप्पणियों की वजह से मेडिकल प्रोफेशनल्स, छात्रों और सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. बढ़ती आलोचना के बीच सेजल पवार ने इंस्टाग्राम पर माफीनामा शेयर किया और अपनी टिप्पणियों से हुई ठेस को स्वीकार किया. गुरुवार, 11 जून को सेजल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है, 'मैं सचमुच हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो क्लिप के बारे में बात करना चाहती हूं. उसे दोबारा देखने के बाद, मैं पूरी तरह समझती हूं कि मेरी बातों से लोग क्यों नाराज हुए. यह एक संवेदनशील विषय है और मेरी बातें उस तरह से सामने आईं, जैसे उन्हें नहीं आना चाहिए था. हालांकि मेरा मकसद कभी किसी का अनादर करना नहीं था, लेकिन मैं मानती हूं कि इरादे से ज्यादा असर मायने रखता है.'