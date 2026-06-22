प्रणित मोरे को फिर लगा झटका, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पर मिला समन, '370 बिरयानी' वाले हिमांशु जांगड़ा भी नपे
नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर प्रणित मोरे, हिमांशु और मधुर विरली को समन भेजा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी रहे प्रणित मोरे एक और नई मुश्किल में फंस गए हैं. उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. हाल ही में उन्हें नेशनल कमीशन फॉर विमेन की ओर से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर समन मिला है. कमीशन ने ना सिर्फ प्रणित मोरे को, बल्कि हिमांशु और मधुर विरली को भी समन भेजा है. कहा जा रहा है कि यह कंटेंट महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है.
नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने सोमवार, 22 जून को को कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और मधुर विरली को सोशल मीडिया पर फैले आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में तलब किया. इस मामले की सुनवाई 22 जून को शाम 4:00 बजे नई दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर विमेन के कार्यालय में होगी.
प्रणित मोरे का यह विवाद 'क्राउड-वर्क' वीडियो से जुड़ा हुआ है. इस शो में 22 साल के हिमांशु जांगड़ा ने महिलाओं की तुलना 370 रुपये की बिरयानी से की. हिमांशु का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद इस वीडियो को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिला.
The National Commission for Women (NCW) has summoned Pranit More, Himanshu Jangra and Madhur Virli over content allegedly circulated on social media that is considered detrimental to the dignity of women. The hearing is scheduled to take place at 4 pm on June 22, 2026, at the NCW… pic.twitter.com/2eRJCIwCqQ— IANS (@ians_india) June 22, 2026
इस वीडियो के बाद हिमांशु को उनके ऑफिस से निकाल दिया गया. वहीं, बढ़ते मामले को देखते हुए कॉमेडियन ने माफीनामा का एक वीडियो शेयर किया है और सभी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी. हालांकि, तब तक वह क्लिप कई प्लेटफॉर्म पर काफी फैल चुकी थी. बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया और हिमांशु जांगड़ा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया. इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कंटेंट की निंदा की, जिसके बाद एनसीडब्ल्यू ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया.
इससे पहले, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को एक लेकर लिखा और इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का भी अनुरोध किया और सात दिनों के अंदर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) भी मांगी. इसके बाद, प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए और उन्हें 22 जून, 2026 को शाम 4 बजे कमीशन के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया.