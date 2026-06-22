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प्रणित मोरे को फिर लगा झटका, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पर मिला समन, '370 बिरयानी' वाले हिमांशु जांगड़ा भी नपे

प्रणित मोरे ( IANS )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी रहे प्रणित मोरे एक और नई मुश्किल में फंस गए हैं. उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. हाल ही में उन्हें नेशनल कमीशन फॉर विमेन की ओर से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर समन मिला है. कमीशन ने ना सिर्फ प्रणित मोरे को, बल्कि हिमांशु और मधुर विरली को भी समन भेजा है. कहा जा रहा है कि यह कंटेंट महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है. नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने सोमवार, 22 जून को को कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और मधुर विरली को सोशल मीडिया पर फैले आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में तलब किया. इस मामले की सुनवाई 22 जून को शाम 4:00 बजे नई दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर विमेन के कार्यालय में होगी. प्रणित मोरे का यह विवाद 'क्राउड-वर्क' वीडियो से जुड़ा हुआ है. इस शो में 22 साल के हिमांशु जांगड़ा ने महिलाओं की तुलना 370 रुपये की बिरयानी से की. हिमांशु का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद इस वीडियो को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिला.