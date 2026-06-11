प्रणित मोरे विवाद: महाराष्ट्र साइबर ने स्टैंड-अप कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज की FIR, महिला आयोग से भी मिला समन
महाराष्ट्र साइबर ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के आरोप में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 8:56 PM IST
हैदराबाद: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे अपने शो को लेकर बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं. महाराष्ट्र साइबर ने गुरुवार, 11 जून को सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के आरोप में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वहीं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने भी इस घटना की मीडिया कवरेज और वायरल वीडियो फुटेज का खुद संज्ञान लिया है. इस शो में एक महिला के साथ यौन जबरदस्ती और बिना सहमति के किए जाने वाले व्यवहार को सही ठहराने वाली बातें सार्वजनिक रूप से कही गईं और बाद में उन पर तालियां भी बजाई गईं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में हिमांशु जांगरा और डॉ. सेजल पवार के साथ-साथ उन अन्य अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल हैं, जो इस कंटेंट को पब्लिश और फैलाने में शामिल थे. यह कार्रवाई प्रणित मोरे के होस्ट किए गए एक प्रोग्राम से जुड़े उन वीडियो और क्लिप्स की वजह से की गई है, जिन्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था.
महाराष्ट्र साइबर के एक बयान के अनुसार, नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 36/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 75(1)(iv), 75(3), 294 और 353(2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है.
Maharashtra Cyber has registered an FIR against stand-up comedian Pranit More, Himanshu Jangra, Dr. Sejal Pawar, and others over allegedly obscene and objectionable content circulated on social media. pic.twitter.com/S5acHGFdNW— IANS (@ians_india) June 11, 2026
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा, प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार को समन जारी किए गए हैं, जिनमें उन्हें पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.
महाराष्ट्र साइबर विभाग की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि एक क्लिप में हिमांशु जांगर पर ऐसी बातें कहते हुए दिखे, जिनसे यह संकेत मिलता है कि डेट पर खर्च किए गए पैसे के बदले उन्हें शारीरिक संबंध बनाने का हक है. महाराष्ट्र साइबर का दावा है कि इन टिप्पणियों में महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया और सहमति व सम्मान से जुड़े मुद्दों को कमतर आंका गया.
एक और क्लिप में, डॉ. सेजल पवार ने पुरुषों के शवों और पढ़ाई-लिखाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मेडिकल कैडेवर (शवों) के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां कीं. इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि ये टिप्पणियां मृतकों की गरिमा के खिलाफ थीं और सार्वजनिक शालीनता के तय मानकों का उल्लंघन करती थीं.
कमीशन ने इस मामले में प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई 22 जून को शाम 4:00 बजे आयोग के सामने तय की गई है. आयोग के प्रेस नोट के मुताबिक, कमीशन ने वायरल वीडियो के कंटेंट और जिस तरह से कथित व्यवहार को छोटा दिखाया गया और पब्लिक ऑडियंस के सामने मनोरंजन के तौर पर पेश किया गया, उस पर गंभीर चिंता जताई है.
कमीशन ने देखा कि किसी महिला की सहमति, गरिमा और शारीरिक आजादी को कमजोर करने वाले व्यवहार को नॉर्मल बनाना या उसकी बड़ाई करना, महिलाओं की सुरक्षा और जेंडर-बेस्ड हिंसा के प्रति समाज के नजरिए पर दूरगामी असर डालता है.
इस मामले पर ध्यान देते हुए, कमीशन की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर तुरंत, सख्त और समय पर कार्रवाई करने की मांग की है. कमीशन ने सात दिनों के अंदर एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.