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प्रणित मोरे विवाद: महाराष्ट्र साइबर ने स्टैंड-अप कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज की FIR, महिला आयोग से भी मिला समन

प्रणित मोरे ( ANI )

हैदराबाद: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे अपने शो को लेकर बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं. महाराष्ट्र साइबर ने गुरुवार, 11 जून को सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के आरोप में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वहीं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने भी इस घटना की मीडिया कवरेज और वायरल वीडियो फुटेज का खुद संज्ञान लिया है. इस शो में एक महिला के साथ यौन जबरदस्ती और बिना सहमति के किए जाने वाले व्यवहार को सही ठहराने वाली बातें सार्वजनिक रूप से कही गईं और बाद में उन पर तालियां भी बजाई गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में हिमांशु जांगरा और डॉ. सेजल पवार के साथ-साथ उन अन्य अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल हैं, जो इस कंटेंट को पब्लिश और फैलाने में शामिल थे. यह कार्रवाई प्रणित मोरे के होस्ट किए गए एक प्रोग्राम से जुड़े उन वीडियो और क्लिप्स की वजह से की गई है, जिन्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था. महाराष्ट्र साइबर के एक बयान के अनुसार, नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 36/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 75(1)(iv), 75(3), 294 और 353(2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा, प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार को समन जारी किए गए हैं, जिनमें उन्हें पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.