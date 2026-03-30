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प्रकाश राज की मां का निधन, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने जताया शोक

प्रकाश राज ( IANS )

हैदराबाद: जाने-माने एक्टर प्रकाश राज की मां, सुवर्णलता, रविवार सुबह गुजर गईं. वह 86 साल की थीं. सुवर्णलता ने बेंगलुरु में अपने घर पर आखिरी सांस ली. उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम को हुआ. इस खबर पर फैंस और चाहने वालों ने दुख जताया है. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने पब्लिकली अपना दुख जाहिर किया है. 29 मार्च को प्रकाश राज की मां सुवर्णलता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई. हालांकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वे बढ़ती उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. यह खबर मिलते ही आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया के जरिए शोक जताया. उन्होंने अपने डिप्टी सीएमओ के ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मुझे यह जानकर दुख हुआ कि मशहूर एक्टर प्रकाश राज की मां, सुवर्णलता, गुजर गईं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुवर्णलता की आत्मा को शांति मिले. मैं प्रकाश राज और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है.'