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प्रकाश राज की मां का निधन, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने जताया शोक

एक्टर प्रकाश राज की मां का निधन हो गया है. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने इस पर शोक जताया है.

Prakash Raj
प्रकाश राज (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 3:32 PM IST

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हैदराबाद: जाने-माने एक्टर प्रकाश राज की मां, सुवर्णलता, रविवार सुबह गुजर गईं. वह 86 साल की थीं. सुवर्णलता ने बेंगलुरु में अपने घर पर आखिरी सांस ली. उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम को हुआ. इस खबर पर फैंस और चाहने वालों ने दुख जताया है. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने पब्लिकली अपना दुख जाहिर किया है.

29 मार्च को प्रकाश राज की मां सुवर्णलता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई. हालांकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वे बढ़ती उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं.

यह खबर मिलते ही आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया के जरिए शोक जताया. उन्होंने अपने डिप्टी सीएमओ के ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मुझे यह जानकर दुख हुआ कि मशहूर एक्टर प्रकाश राज की मां, सुवर्णलता, गुजर गईं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुवर्णलता की आत्मा को शांति मिले. मैं प्रकाश राज और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है.'

एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनकी मां ने अकेले ही घर संभाला था. उनके पिता शराब पीते थे और परिवार की अकेली फाइनेंशियल और इमोशनल सहारा वही थीं. उनकी ताकत ने एक इंसान और एक आर्टिस्ट, दोनों के तौर पर उन पर गहरी छाप छोड़ी.

पांच बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने वाले प्रकाश राज ने पैन-इंडिया लेवल पर काम कर चुके हैं. उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. यहीं वजह है कि उन्हें देश के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक माना जाता है.

सिनेमा के अलावा, वह अपने खुलकर बोलने वाले एक्टिविज़्म और सोशल कामों के लिए भी जाने जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रकाश राज ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले के एक गांव को गोद लिया है. एक्टर ने पिछले कुछ सालों में काफी पर्सनल दुख झेला है. 2004 में उन्होंने अपने पांच साल के बेटे सिद्धू को खो दिया था. वहीं, अब उन्होंने अपनी मां को खो दिया है.

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