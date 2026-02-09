ETV Bharat / entertainment

दीपिका पादुकोण के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी प्रभास की 'स्पिरिट'?, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से हुई अनबन?, पढ़ें

हैदराबाद: एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों अपनी अलगी फिल्म स्पिरिट से चर्चा में हैं. यह फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में हैं. पहले इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट का हवाला देकर किनारा किया था और अब फिल्म से प्रकाश राज के बाहर होने की खबर आ रही है. कहा जा रहा है कि विचारों में मतभेद होने के चलते प्रकाश राज ने इस फिल्म से किनारा कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई है. प्रभास और तृप्ति डिमरी स्टारर यह फिल्म बार-बार विवादों में आ रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, प्रकाश राज और संदीप के बीच क्रिएटिव डिफ्रेंस होने की वजह से बहस हुई और एक्टर ने फिल्म से किनारा कर लिया. अब कहा जा रहा है कि प्रकाश राज फिल्म स्पिरिट का हिस्सा नहीं रहे हैं. जबकि फिल्म में प्रकाश राज का रोल बहुत ही दमदार होने वाला था. कहा जा रहा है कि एक सीन की स्क्रिप्ट और उसे फिल्माने पर प्रकाश और राज और वांगा के बीच बहस हो गई और धीरे-धीरे बात ज्यादा बढ़ गई. वहीं, प्रोडक्शन टीम के साथ भी एक्टर की जम नहीं रही थी. ऐसे में एक्टर ने फिल्म से किनारा करना ही सही समझा. लेकिन इस खबर पर अभी तक संदीप और प्रकाश दोनों की ही प्रतिक्रिया नहीं आई है.