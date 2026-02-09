ETV Bharat / entertainment

दीपिका पादुकोण के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी प्रभास की 'स्पिरिट'?, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से हुई अनबन?, पढ़ें

इंडियन सिनेमा के शानदार एक्टर प्रकाश राज ने प्रभास की फिल्म स्पिरिट से क्यों किनारा कर लिया है. जानें,

दीपिका पादुकोण के बाद 'स्पिरिट' से प्रकाश राज की भी छुट्टी?, (IANS/POSTER)
Published : February 9, 2026 at 12:23 PM IST

हैदराबाद: एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों अपनी अलगी फिल्म स्पिरिट से चर्चा में हैं. यह फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में हैं. पहले इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट का हवाला देकर किनारा किया था और अब फिल्म से प्रकाश राज के बाहर होने की खबर आ रही है. कहा जा रहा है कि विचारों में मतभेद होने के चलते प्रकाश राज ने इस फिल्म से किनारा कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई है. प्रभास और तृप्ति डिमरी स्टारर यह फिल्म बार-बार विवादों में आ रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, प्रकाश राज और संदीप के बीच क्रिएटिव डिफ्रेंस होने की वजह से बहस हुई और एक्टर ने फिल्म से किनारा कर लिया. अब कहा जा रहा है कि प्रकाश राज फिल्म स्पिरिट का हिस्सा नहीं रहे हैं. जबकि फिल्म में प्रकाश राज का रोल बहुत ही दमदार होने वाला था. कहा जा रहा है कि एक सीन की स्क्रिप्ट और उसे फिल्माने पर प्रकाश और राज और वांगा के बीच बहस हो गई और धीरे-धीरे बात ज्यादा बढ़ गई. वहीं, प्रोडक्शन टीम के साथ भी एक्टर की जम नहीं रही थी. ऐसे में एक्टर ने फिल्म से किनारा करना ही सही समझा. लेकिन इस खबर पर अभी तक संदीप और प्रकाश दोनों की ही प्रतिक्रिया नहीं आई है.

बता दें, फिल्म स्पिरिट से पहले दीपिका पादुकोण भी किनारा कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस ने फीस बढ़ाने के लिए भी कहा था, लेकिन डायेरक्टर ने दीपिका की एक भी बात नहीं मानी. बता दें, स्पिरिट में दीपिका की जगह डायरेक्टर ने तृप्ति डिमरी को कास्ट किया. तृप्ति डिमरी को संदीप ने अपनी फिल्म एनिमल से हिट किया था. एनिमल में तृप्ति ने अपना सिजलिंग अवतार दिखाया था और इसके बाद से उन्हें कई फिल्में मिली. अब वह प्रभास के साथ अपनी पहली फिल्म करने जा रही हैं. फिल्म स्पिरिट टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है. फिल्म का निर्देशन खुद वांगा ने किया है. यह एक बड़ी एक्शन फिल्म बनने जा रही है.

