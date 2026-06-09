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'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' की रिलीज डेट का एलान, राजकुमार राव निभाएंगे दिग्गज वकील का किरदार

एक पारंपरिक जीवनी फिल्म के विपरीत, प्रहार को एक गहन कोर्टरूम ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो भारत के कुछ सबसे संवेदनशील आपराधिक मामलों की पैरवी करते समय सामने आने वाली कानूनी लड़ाइयों, भावनात्मक दबावों और चुनौतियों का पता लगाता है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज डेट का एलान करते हुए लिखा, 'दिनेश विजान और राजकुमार राव एक बार फिर साथ: 'प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी' की रिलीज डेट आउट… निर्माता दिनेश विजन ने बहुप्रतीक्षित फिल्म प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी की रिलीज डेट 7 अगस्त 2026 घोषित कर दी है. राष्ट्र को झकझोर देने वाली घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म एक रोमांचक और मार्मिक कहानी का वादा करती है.

देश को झकझोर देने वाली वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित, प्रहार में निकम द्वारा अपने शानदार कानूनी करियर के दौरान निपटाए गए कुछ सबसे विवादास्पद आपराधिक मामलों को फिर से देखने की उम्मीद है.

दराबाद: 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है. राज कुमार राव अभिनीत यह कोर्टरूम ड्रामा, वकील उज्ज्वल निकम के जीवन पर आधारित है और 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म में जिन प्रमुख मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, उनमें 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों का मामला और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुकदमा शामिल हैं, जिन्होंने निकम के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फिल्म में उन अन्य ऐतिहासिक मामलों को भी शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिन्होंने उन्हें भारत के सबसे प्रमुख अभियोजकों में से एक के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिलाई.

जो लोग उज्ज्वल निकम के जीवन से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि उन्होंने दशकों तक कई आपराधिक मुकदमों को संभाला है. 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में आरोपियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाकर उन्होंने देश भर में प्रसिद्धि हासिल की और बाद में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद अजमल कसाब के मुकदमे में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई.

वर्षों से वे शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार कांड, कोपर्डी बलात्कार और हत्या कांड, अहमदनगर बलात्कार और हत्या कांड और संगीत जगत के दिग्गज गुलशन कुमार की हत्या जैसे मामलों में भी शामिल रहे हैं.

राजकुमार राव ने निकम का किरदार निभाने के लिए अपने शरीर में काफी बदलाव किया है. इस साल की शुरुआत में, अभिनेता ने खुलासा किया था कि उन्होंने इस भूमिका के लिए लगभग 9-10 किलोग्राम वजन बढ़ाया और असली लुक पाने के लिए कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल नहीं किया.

राजकुमार राव ने पोस्ट में लिखा था, 'मेरी पहचान मेरी कला से है, मैंने अपनी अगली बायोपिक, निकम की शूटिंग पूरी कर ली है और हां, इसके लिए मुझे शारीरिक रूप से बदलाव करने पड़े, जो मुझे बहुत पसंद हैं, मैं कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं करता, जब तक कि मैं अपनी मेहनत से मनचाहा लुक हासिल कर सकूं, जैसा कि मैंने निकम में किया है, चाहे वह वजन बढ़ाना हो या बूढ़ा दिखना.

मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित और अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.