प्रदीप रावत ने इन 5 फिल्मों में खलनायकी से छुड़ा दिये थे पसीने, मिला था बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवार्ड
एक्टर प्रदीप रावत ने इंडियन सिनेमा के अलावा नेपाली और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 11:34 AM IST
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा के जाने-माने अभिनेता प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. आज 5 अगस्त को उनके निधन की खबर उनकी फिल्म लगान के को-एक्टर यशपाल शर्मा ने दी. प्रदीप के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब चुकी है. यहां तक कि सेलेब्स के साथ-साथ उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. तकरीबन 150 फिल्मों में काम कर चुके प्रदीप हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक में मशहूर थे. यहां तक कि उन्होंने बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, इंग्लिश, उड़िया और मराठी फिल्मों में भी काम किया था. बॉलीवुड में उन्हें आमिर खान की फिल्म लगान और गजनी से बड़ी पहचान मिली थी. प्रदीप रावत ने कई फिल्मों में मुख्य विलेन और साइड विलेन का किरदार निभाया था. अपने इन रोल से एक्टर ने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे.
प्रदीप रावत के फिल्मी करियर की शुरुआत
21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदीप रावत का जन्म हुआ था. टीवी सीरियल महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार भी निभाया था. इसके अलावा तहकीकात, चंद्रकांता, युग, मिशन फतेह व गुल सनोबर जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं. रोचक बात ये है कि प्रदीप का करियर हिंदी फिल्मों से ही शुरू हुआ था. ऐतबार (1985) प्रदीप रावत की पहली हिंदी फिल्म थी. फिर ये मेरी जंग, अग्नीपथ, बागी, पत्थर के फूल, संगदिल सनम, पुलिसवाला गुंडा, कोयला और द हीरो जैसी फिल्मो में भी दिखे. फिल्म 'छावा' में अभिनेता ने येसाजी कंक का एक अहम किरदार निभाया था. येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती और बेहद भरोसेमंद साथियों व सेना के प्रमुख सरदारों में से एक थे. प्रदीप की आखिरी हिंदी फिल्म थी.
सरफरोश
साल 1999 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म 'सरफरोश' में अभिनेता प्रदीप रावत ने 'सुल्तान दीप' नामक खूंखार विलेन का किरदार निभाया था. फिल्म सरफरोश आमिर खान के करियर की हिस्ट लिस्ट में शामिल है.
गजनी (तमिल)
तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की तमिल फिल्म 'गजनी' (2005) में अभिनेता प्रदीप रावत ने विलेन का किरदार निभाया था. उन्होंने फिल्म में गजनी धर्मात्मा की भूमिका निभाई थी. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का नाम भी उनके इसी मुख्य किरदार के नाम पर रखा गया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है.
गजनी (हिंदी रीमेक)
वहीं, 9 साल बाद प्रदीप रावत एक बार फिर आमिर खान के सामने विलेन बनकर उतरे थे. ए.आर मुरुगादॉस के ही निर्देशन में बनी फिल्म गजनी (हिंदी) में प्रदीप ने विलेन गजनी धर्मात्मा का निर्दयी और खूंखार विलेन का रोल किया था. बॉलीवुड में फिल्म गजनी से ही प्रदीप को बड़ी पहचान मिली थी. फिल्म में गजनी के रोल से प्रदीप ने दर्शकों में दहशत पैदा कर दी थी.
'छत्रपति' (तेलुगु)
प्रदीप रावत ने हिंदी, तमिल के साथ-साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपनी खलनायकी की छाप छोड़ी. प्रभास की फिल्म 'छत्रपति' में प्रदीप रावत ने मुख्य खलनायक (रास बिहारी) रसूल भाई का क्रूर और खतरनाक रोल निभाया था. एस.एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म में वह विशाखापत्तनम बंदरगाह का एक ताकतवर और हिंसक डॉन के रोल में, जो वहां के लोगों पर अत्याचार करता था. छत्रपति ने ना सिर्फ राजामौली और प्रभास बल्कि प्रदीप के फिल्मी करियर में भी चार चांद लगाने का काम किया था.
बच्चन (कन्नड़)
कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप स्टार साइकोलॉजिकल एक्शन फिल्म बच्चन में भी प्रदीप रावत ने खलनायक मिनिस्टर मधुसूदन का रोल किया था. प्रदीप के साथ-साथ फिल्म में आशीष विद्यार्थी और पीवी शंकर भी नेगेटिव रोल में दिख थे.
इन भाषाओं में भी किया काम
हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अलावा प्रदीप रावत ने इंग्लिश (नाइटफॉल), एसीपी रणवीर (उड़िया), हीरो 420 (बंगाली), क्रैक फाइटर (भोजपुरी), ह्ररेशो दीर्घा (नेपाली) धर्मारक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज: चैप्टर 1 (मराठी) जैसी फिल्मों में भी काम किया था.
बेस्ट विलेन के लिए मिले अवार्ड्स
छत्रपति के अलावा, प्रदीप ने तेलुगु फिल्म साई, मंगला और नायक में भी खलनायक की भूमिका निभाई थी. फिल्म साई में उन्हें खलनयाक की भूमिका के लिए बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर, संतोषम और नंदी अवार्ड मिला था. वहीं, मंगला और नायक में नेगेटिव रोल के लिए उन्हें SIIMA अवार्ड्स से नवाजा गया था.