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प्रदीप रावत ने इन 5 फिल्मों में खलनायकी से छुड़ा दिये थे पसीने, मिला था बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवार्ड

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा के जाने-माने अभिनेता प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. आज 5 अगस्त को उनके निधन की खबर उनकी फिल्म लगान के को-एक्टर यशपाल शर्मा ने दी. प्रदीप के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब चुकी है. यहां तक कि सेलेब्स के साथ-साथ उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. तकरीबन 150 फिल्मों में काम कर चुके प्रदीप हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक में मशहूर थे. यहां तक कि उन्होंने बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, इंग्लिश, उड़िया और मराठी फिल्मों में भी काम किया था. बॉलीवुड में उन्हें आमिर खान की फिल्म लगान और गजनी से बड़ी पहचान मिली थी. प्रदीप रावत ने कई फिल्मों में मुख्य विलेन और साइड विलेन का किरदार निभाया था. अपने इन रोल से एक्टर ने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे.

प्रदीप रावत के फिल्मी करियर की शुरुआत

21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदीप रावत का जन्म हुआ था. टीवी सीरियल महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार भी निभाया था. इसके अलावा तहकीकात, चंद्रकांता, युग, मिशन फतेह व गुल सनोबर जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं. रोचक बात ये है कि प्रदीप का करियर हिंदी फिल्मों से ही शुरू हुआ था. ऐतबार (1985) प्रदीप रावत की पहली हिंदी फिल्म थी. फिर ये मेरी जंग, अग्नीपथ, बागी, पत्थर के फूल, संगदिल सनम, पुलिसवाला गुंडा, कोयला और द हीरो जैसी फिल्मो में भी दिखे. फिल्म 'छावा' में अभिनेता ने येसाजी कंक का एक अहम किरदार निभाया था. येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती और बेहद भरोसेमंद साथियों व सेना के प्रमुख सरदारों में से एक थे. प्रदीप की आखिरी हिंदी फिल्म थी.

सरफरोश

साल 1999 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म 'सरफरोश' में अभिनेता प्रदीप रावत ने 'सुल्तान दीप' नामक खूंखार विलेन का किरदार निभाया था. फिल्म सरफरोश आमिर खान के करियर की हिस्ट लिस्ट में शामिल है.

गजनी (तमिल)

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की तमिल फिल्म 'गजनी' (2005) में अभिनेता प्रदीप रावत ने विलेन का किरदार निभाया था. उन्होंने फिल्म में गजनी धर्मात्मा की भूमिका निभाई थी. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का नाम भी उनके इसी मुख्य किरदार के नाम पर रखा गया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है.