'द राजा साब' से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर, प्रभास ने भी किया एक्टर को जन्मदिन विश

'द राजा साब' से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर ( Poster )

हैदराबाद: प्रभास स्टारर हॉरर फैंटेसी फिल्म द राजा साब के मेकर्स ने बोमन ईरानी के आज (2 दिसंबर) जन्मदिन को खुद एक सिनेमाई पल में बदल दिया. फैंस के लिए इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा, जब टीम ने इस दिग्गज अभिनेता का एक बिल्कुल नया लुक पोस्टर रिलीज कर दिया. इस पोस्टर ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, बल्कि इंडस्ट्री में भी एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी. प्रभास ने एक्टर का पोस्टर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. फिल्म में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे. उनका किरदार बुद्धि और रहस्य के अनोखे संगम में लिपटा हुआ है. ट्रेलर में उनका एक झलकभर सीन पहले ही दिखा चुका है कि वो प्रभास के किरदार को सम्मोहित करते हैं, जो कहानी के पहले बड़े मोड़ की शुरुआत बनता है. जन्मदिन पर रिलीज हुआ यह स्पेशल पोस्टर फिल्म के साइकोलॉजिकल पहलू की अब तक की सबसे झलक दिखाता है. गहरे, सॉम्बर रंगों में, हाथ में छड़ी लिए, बोमन ईरानी का यह अवतार ऐसे इंसान की तरह दिखता है जो अनदेखी दुनिया की परतों में उतर चुका है. 'द राजा साब' से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर (Prabhas IG post)