'द राजा साब' से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर, प्रभास ने भी किया एक्टर को जन्मदिन विश

फिल्म में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे.

Prabhas wishes birthday Boman Irani
'द राजा साब' से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर (Poster)
Published : December 2, 2025 at 5:18 PM IST

हैदराबाद: प्रभास स्टारर हॉरर फैंटेसी फिल्म द राजा साब के मेकर्स ने बोमन ईरानी के आज (2 दिसंबर) जन्मदिन को खुद एक सिनेमाई पल में बदल दिया. फैंस के लिए इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा, जब टीम ने इस दिग्गज अभिनेता का एक बिल्कुल नया लुक पोस्टर रिलीज कर दिया. इस पोस्टर ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, बल्कि इंडस्ट्री में भी एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी. प्रभास ने एक्टर का पोस्टर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.

फिल्म में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे. उनका किरदार बुद्धि और रहस्य के अनोखे संगम में लिपटा हुआ है. ट्रेलर में उनका एक झलकभर सीन पहले ही दिखा चुका है कि वो प्रभास के किरदार को सम्मोहित करते हैं, जो कहानी के पहले बड़े मोड़ की शुरुआत बनता है.

जन्मदिन पर रिलीज हुआ यह स्पेशल पोस्टर फिल्म के साइकोलॉजिकल पहलू की अब तक की सबसे झलक दिखाता है. गहरे, सॉम्बर रंगों में, हाथ में छड़ी लिए, बोमन ईरानी का यह अवतार ऐसे इंसान की तरह दिखता है जो अनदेखी दुनिया की परतों में उतर चुका है.

Prabhas wishes birthday Boman Irani
'द राजा साब' से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर (Prabhas IG post)

इस मौके पर मेकर्स ने बोमन ईरानी के लिए एक खूबसूरत नोट भी शेयर किया, जिसमें उनके किरदार के कई अनकहे राज़ों की झलक दिखाई देती है. कैप्शन में लिखा गया, 'जो हकीकत और अनजाने के बीच खड़ा है… टीम द राजा साब की तरफ से @boman_irani को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं'.

पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने भी बोमन ईरानी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बोमन ईरानी सर, आने वाला साल शानदार हो'.

प्रभास की दमदार मौजूदगी और बोमन ईरानी की गहरी, बौद्धिक गंभीरता के साथ द राजा साब 2026 की सबसे बड़ी और चर्चित रिलीज में से एक बनकर उभर रही है. ऐसे में बोमन ईरानी का यह बर्थडे पोस्टर फिल्म के रहस्यों का परदा उठाने वाली पहली दस्तक बन गया है.

फिल्म को मुरुगटी ने लिखा और निर्देशित किया है. इसका निर्माण पीपूल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने किया है. फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी अहम किरदारों में नजर आएंगे. द राजा साब 9 जनवरी 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

