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प्रभास और एनिमल के डायरेक्टर ने देखी 'धुरंधर 2, थिएटर से तस्वीरें वायरल, फैंस ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में अभिनेता और निर्देशक को स्क्रीनिंग शुरू होते ही अपनी प्रीमियम सीटों पर बैठते हुए देखा जा सकता है. व्यापक रूप से साझा की गई तस्वीरों में से एक में, प्रभास बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से सिनेमाई अनुभव का आनंद ले रहे हैं. प्रशंसकों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, अपनी अपार लोकप्रियता के बावजूद सार्वजनिक स्क्रीनिंग का विकल्प चुनने के लिए स्टार की प्रशंसा की. सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सुपरस्टार ने अन्य दर्शकों की तरह फिल्म का आनंद लेना चुना, जिसने उन्हें फैंस के बीच प्रशंसा दिलाई.

हैदराबाद: धुरंधर 2: द रिवेंज को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है और लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम भी इससे अछूते नहीं हैं. सुपरस्टार प्रभास और फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा को हाल ही में रणवीर सिंह अभिनीत इस एक्शन फिल्म की लेट नाइट स्क्रीनिंग में एक सिनेमाघर में देखा गया. खबरों के मुताबिक, दोनों ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर फिल्म देखने का फैसला लिया, जिसकी वजह से फैंस का ध्यान तुरंत इन पर गया.

यह फिल्म ऐसे समय में सामने आई है जब धुरंधर 2: द रिवेंज अपनी शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के कारण सुर्खियों में छाई हुई है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत इस जासूसी एक्शन फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म भारत में पहले ही 1,041 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन कर चुकी है, जो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए नए बेंचमार्क स्थापित कर रही है. वैश्विक स्तर पर, फिल्म 1,650 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है, जिससे यह विश्व स्तर पर इस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है. इसकी लगातार अच्छी कमाई, दर्शकों की मजबूत प्रतिक्रिया और बार-बार देखने आने वाले दर्शकों ने ओपनिंग वीकेंड के बाद भी इसकी रफ्तार को बरकरार रखने में मदद की है.

धुरंधर 2 का क्रेज पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर छाया हुआ है, और कई सेलेब्रिटीज अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद फिल्म देखने के लिए समय निकाल रहे हैं. प्रभास के थिएटर में फिल्म देखने के फैसले ने उत्साह को और बढ़ा दिया, और फैंस ने अभिनेता के सरल स्वभाव की सराहना की. दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के आगामी सहयोग, स्पिरिट, को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आई है.

इससे पहले दीपिका पादुकोण के फिल्म से बाहर होने की खबरों के बाद यह प्रोजेक्ट सुर्खियों में आया था. उनके जाने के बाद, खबरों के मुताबिक तृप्ति डिमरी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया, जिससे फिल्म की कास्टिंग को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई. इन बदलावों के बावजूद, 'स्पिरिट' को लेकर उत्सुकता अभी भी बहुत अधिक है, और फिल्म की शूटिंग तय शेड्यूल से शुरू होने और 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है.