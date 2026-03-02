प्रभास की 'सालार 2' की जल्द शुरू होगी शूटिंग, मेकर्स ने सीक्वल के बारे में किया ये बड़ा खुलासा
सीक्वल को 'एक भव्य परियोजना' बताते हुए किरागंदूर ने कहा कि टीम जल्द ही निर्माण शुरू करने की तैयारी में जुटी है.
Published : March 2, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: निर्माता विजय किरागंदूर ने पुष्टि की है कि प्रभास अभिनीत फिल्म 'सालार 2' की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी. सीक्वल को 'एक भव्य परियोजना' बताते हुए किरागंदूर ने कहा कि टीम जल्द ही निर्माण शुरू करने की तैयारी में जुटी है.
होम्बले फिल्म्स के प्रमुख किरागंदूर ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में यह जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि सीक्वल को लेकर जबरदस्त उत्साह है और फिल्म निर्माताओं को प्रशंसकों से लगातार अपडेट के लिए संदेश मिल रहे हैं.
"प्रशांत नील आज के दौर के बेहतरीन निर्देशकों में से एक हैं, और सभी महान कलाकारों की तरह, वे खुद अपने सबसे बड़े आलोचक हैं," किरागंदूर ने प्रशांत नील का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने पहले भाग का निर्देशन किया था. उन्होंने आगे कहा कि भले ही नील को लगा हो कि पहली फिल्म और बेहतर हो सकती थी, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं.
फिल्म की पहली कड़ी, सालार: पार्ट 1 - सीजफायर, ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी इसने शानदार प्रदर्शन किया और रिलीज के बाद ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई.
किरागंदुर ने कहा, 'उस विशाल आधार पर आगे बढ़ते हुए, सालार 2 एक बेहद बड़ी परियोजना होने जा रही है. हमें इसके विकास के संबंध में फैंस से लगातार अनुरोध मिल रहे हैं, और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं
सालार 2 के बारे में बात करने के अलावा, किरागंदूर ने भारतीय सिनेमा के लिए अपने व्यापक दृष्टिकोण के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि होम्बले फिल्म्स विदेशों में वितरण का विस्तार कर रही है, जिसका लक्ष्य भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाना है.
यह बैनर कांतारा और केजीएफ श्रृंखला जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी को समर्थन देने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने कन्नड़ सिनेमा को भारत और विदेशों में दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की. किरागंदूर के अनुसार, लक्ष्य केवल कन्नड़ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है.
उन्होंने कहा, 'हमारा उद्देश्य कन्नड़ सिनेमा से कहीं आगे है. हम सभी भारतीय कहानियों को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं. भारत में कई गहरी सांस्कृतिक कहानियां हैं, और हमने अभी-अभी उनकी खोज शुरू की है'.
उन्होंने आगे कहा कि प्रोडक्शन हाउस किसी एक उद्योग तक सीमित नहीं है. यह दक्षिण एशियाई फिल्मों के साथ-साथ लैटिन अमेरिका सहित अन्य क्षेत्रों की फिल्मों के वितरण के लिए भी तैयार है. किरागंदुर ने याद दिलाया कि कैसे लैटिन अमेरिका के दर्शकों ने कंतारा फिल्म से गहरा जुड़ाव महसूस किया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में इसे स्पेन में रिलीज़ किया गया.
उन्होंने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी कमजोरियों की कहानियों का समर्थन करने के बारे में भी बात की. उनके अनुसार, प्रामाणिकता ही कुंजी है। उन्होंने कहा, 'अगर हम किसी कहानी में गहराई से जुड़े हुए हैं और उसे ईमानदारी से बताया गया है, तो हम तयशुदा तरीकों की चिंता नहीं करते'.
किरागंदूर ने बताया कि सालार में पारंपरिक लिप-सिंक गाने नहीं थे, जिन्हें आमतौर पर व्यावसायिक मनोरंजन फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसके बावजूद, फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया.