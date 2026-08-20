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ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ आई प्रभास की तस्वीर, 'बाहुबली' को देख चिंतित हुए फैंस, बोले- क्या हुआ?

19 अगस्त को अपोलो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. के.जे. रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पर 'बाहुबली' एक्टर प्रभास के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिस पर उन्होंने कोट्स में लिखा है, 'जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो आप सिर्फ़ उसकी सार्वजनिक शान देखते हैं, उसे पाने के लिए किए गए निजी त्याग कभी नहीं देखते.'

हैदराबाद: रिबेल स्टार प्रभास को कई बार शूटिंग के दौरान चोट लगी है. सेट पर उन्हे चोट लगना कोई नई बात नहीं है. बाहुबली, साहो, सालार और दूसरी फिल्मों की शूटिंग के बाद एक्टर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. हाल ही में हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक्टर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. फैंस प्रभास की हेल्थ को लेकर चिंतित हो गए हैं.

इसके साथ उन्होंने कैप्शन प्रभास के व्यवहार के बारे में में लिखा है, 'कुछ लोग अपनी सफलता से आपको प्रेरणा देते हैं, जबकि दूसरे अपनी विनम्रता से गहरी छाप छोड़ते हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि उनके अंडर प्रभास का इलाज किया है. उन्होंने आगे लिखा है, 'प्रभास को जानना और उनकी सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मिलना बहुत अच्छा रहा है.'

डॉक्टर ने रिबेल स्टार के डाउन टू अर्थ की सराहना भी की. उन्होंने कहा, 'अपनी इतनी बड़ी सफलता के बावजूद, वह बहुत ही जमीन से जुड़े, मिलनसार और विनम्र हैं. उनका पॉजिटिव नजरिया और शानदार स्वभाव उन्हें सच में खास बनाता है. उन्हें हमेशा सफलता, अच्छी सेहत और खुशी की दुआ करता हूं.'

फैंस ने तुरंत पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछा कि क्या प्रभास ठीक हैं? एक फैन ने कमेंट किया, 'प्रभास को क्या हुआ, सर.' दूसरे ने कमेंट किया, 'हमारा भाई अच्छा दिखता है, हम बस यही चाहते हैं कि वह हेल्दी रहे.' एक फैन ने इसी तरह लिखा, 'प्रभास हेल्दी रहें, बस इतना ही.' कई और लोगों ने भी ऐसे ही कमेंट किए.

इंस्टाग्राम पर उन्हें तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी और उनके बेटे-एक्टर राम चरण के साथ कैमरे के लिए पोज देते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा, उन्हें वरुण तेज के साथ भी एक तस्वीर में देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन केजे रेड्डी घुटने, कूल्हे और स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट हैं, जिन्हें 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सर्जरी की हैं.