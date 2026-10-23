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बॉलीवुड स्टार्स को किया चित, दी पहली 1000 करोड़ी फिल्म, फैंस के लिए बना 'डार्लिंग', आज बर्थडे मना रहा ये साउथ सुपरस्टार

प्रभास बर्थडे ( POSTER/ETV Bharat )

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं, जो अमर हो चुकी हैं. उसमें से एक है 11 साल पहले रिलीज हुई वो पैन इंडिया फिल्म, जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म के दो पार्ट बने थे और कमाल की बात तो यह है कि पहले पार्ट में ऐसा राज दबा रह गया था, जिसे जानने के लिए दुनिया ने फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया. इस मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्मों का लीड हीरो देखते ही देखते पैन इंडिया बन गया. हालांकि इस फिल्म के लिए वह डायरेक्टर की पहली च्वॉइस नहीं था. आज इस पैन इंडिया स्टार का बर्थडे और इस मौके पर जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी खास बातों के बारे में.

हिंदी सिनेमा में छप गई ये तारीख

10 जुलाई 2015 का वो दिन, जब यह फिल्म भारत में 2000 स्क्रीन पर चली थी. यह फिल्म तेलुगु और तमिल में शूट की गई थी और रिलीज के समय 5 भाषाओं (तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़) में रिलीज हुई थी. शुरुआत में इस फिल्म को इतना प्यार नहीं मिला था, लेकिन दर्शकों के रीव्यू ने इस फिल्म को रातों-रात दुनिया की नजर में ला दिया था. किस फिल्म ने रचा इतिहास? दरअसल, यहां बात कर रहे हैं रेबल स्टार प्रभास स्टारर फिल्म बाहुबली- द बिगनिंग की. एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने प्रभास को रातों-रात स्टार बना दिया था. यह फिल्म दो साल में बनकर तैयार हुई थी. फिल्म का अंत बाहुबली की मौत पर हुआ था और दो सालों तक दर्शकों के जहन में यह सवाल रह गया था कि आखिर 'कट्टपा ने बाहुबली को क्यों मारा? जवाब दो साल बाद अप्रैल 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट आया तो सब कुछ तहस-नहस हो गया. बाहुबली: द कन्क्लूजन ने भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास को फिर से लिखा और सिनेमाघरों तक पहुंचने वाली बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य तय किए. चलिए जानते हैं अब इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स... फिल्म से जुड़े अनसुने फैक्ट्स बाहुबली: द बिगिनिंग ने फिल्म के मलयालम ऑडियो रिलीज के दौरान किसी फिल्म का दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था. यह रिकॉर्ड फिल्म MSG-2 द मैसेंजर (2015) ने तोड़ा. बाहुबली के मेकर्स ने कालकेय वंश को दिखाने के लिए किसी इंडियन फिल्म कैरेक्टर के लिए पहली मनगढ़ंत भाषा बनाई थी. मनगढ़ंत भाषा का नाम 'किलिकी' था, जिसमें 748 शब्द और 40 ग्रामर के नियम थे और यह फिल्म के सभी वर्जन में एक जैसा ही है. शिवगामी के रोल के लिए सबसे पहले एक्ट्रेस श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, जो बाद में रम्या कृष्णन को मिला. कहा जाता है कि श्रीदेवी ने 6 करोड़ रुपये फीस मांगी थी. फिल्ममेकर राजामौली ने कहा था कि जब उनके पिता, स्क्रीनराइटर विजयेंद्र प्रसाद ने उन्हें यह कहानी सुनाई, तो वे शिवगामी के किरदार से बहुत प्रभावित हुए और उस पर फिल्म बनाना चाहते थे. फिल्म सीरीज की सफलता के बाद राजामौली ने लेखक आनंद नीलकांतन के साथ मिलकर 'द राइज ऑफ शिवगामी' रिलीज की, जो तीन-पार्ट की सीरीज का पहला नॉवेल था, जिसमें टाइटल कैरेक्टर की कहानी दिखाई गई थी. ये किताबें बाहुबली फिल्म सीरीज के प्रीक्वल के तौर पर काम करती थीं.