'फौजी' बना 'बाहुबली', प्रभास के बर्थडे पर नई फिल्म का टाइटल रिलीज, सामने आया 'रेबल स्टार' का धांसू फर्स्ट लुक

प्रभास के फैंस के लिए उनके जन्मदिन से पहले एक खास तोहफे के तौर पर, मेकर्स ने मच अवेटड टाइटल टीजर रिलीज किया है. रोमांचक और शानदार इस टीजर में सिर्फ प्रभास के जूतों में पैर और लंबे कोट में दिख रहे थे, पीछे पुराना सेट है, जो उत्सुकता बढ़ाता है और साथ ही एक शानदार सिनेमाई अनुभव का अहसास कराता है. टाइटल टीजर पोस्टर के साथ मेकर्स ने यह भी बताया था कि कल एक बड़ा खुलासा किया जाएगा. प्रभास के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का टाइटल पोस्टर खास तोहफे के रूप में रिलीज कर दिया गया है.

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक प्रभास और हनु की फिल् का आज 23 अक्टबूर को टाइटल पोस्टर सामने आ गया है. प्रभास के 46वें बर्थडे पर रेबल स्टार की नई फिल्म फौजी का पोस्ट आ चुका है. प्रभास ने अपने बर्थडे पर फैंस को सुबह-सुबह बड़ा तोहफा दे दिया है. इसकी घोषणा के बाद से ही दर्शकों में खूब उत्सुकता देखने मिल रही है. ऐसे में उत्साह तब और बढ़ गया जब पुष्पा फ्रेंचाइजी के पीछे की ताकत माइथ्री मूवी मेकर्स ने ब्लॉकबस्टर फिल्म सीता रामम के डायरेक्टर हनु राघवपुडी संग हाथ मिला रही है, इस ग्रैंड प्रोजेक्ट में पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास लीड रोल में हैं.

प्रभास-हनु की नई फिल्म का नाम फौजी है और प्रभास का धांसू लुक सामने आ चुका है. पोस्टर शेयर कर मेकर्स ने लिखा है, पद्मव्यूह विजयी पार्थः

पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः, गुरुविरहितः एकलव्यः, जन्मनैव च योद्धा एषः, प्रभास-हनु की फिल्म फौजी है, इतिहास के पन्नों में छिपे हुए स्टार फौजी की बहादुरी की गाथा, हैप्पी बर्थडे प्रभास रेबल स्टार'.

इससे पहले माइथ्री मूवी मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा था, “पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः टाइटल पोस्टर - कल सुबह 11 बजे. हनु राघवपुडी भारतीय सिनेमा के सबसे सराहे गए निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने सीता रामम और पडी पडी लेचे मानसु जैसी दिल छू लेने वाली फिल्में दी हैं. उनके साथ जुड़ रहे हैं प्रभास, एक सच्चे पैन-इंडिया सुपरस्टार, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं.

#Prabhas-Hanu में बॉलीवुड स्टार्स जैसे मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा और अनुपम खेर भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। इतने बड़े कलाकारों के एक साथ आने से यह फिल्म एक ग्रैंड, बिग बजट फिल्म बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, जिससे दर्शकों में इस शानदार सिनेमाई प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

माइथ्री मूवी मेकर्स, जो देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है और पुष्पा फ्रेंचाइज़ी, उप्पेना, डियर कॉमरेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, और अब वो इस फिल्म का निर्माण कर रही है. बताया जा रहा है कि यह कंपनी फिल्म के शानदार विजुअल्स और बेहतरीन सिनेमाई अनुभव के लिए बड़ा निवेश कर रही है, जिससे यह अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बनने जा रहा है.