प्रभास के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा, अब 'कर्ण' बनेगा 'बाहुबली'? कल आएगा टाइटल पोस्टर

प्रभास-हनु राघवपुडी फिल्म में प्रभास का रोल महाभारत के कर्ण से प्रेरित है क्या? मेकर्स कल प्रभास के जन्मदिन पर टाइटल पोस्टर साझा करेंगे.

Prabhas Birthday Film
प्रभास के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: फिल्म डायरेक्टर हनु राघवपुडी के साथ साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर है. प्रोडक्शन हाउस मैथ्री मूवी मेकर्स आज 22 अक्टूबर को प्रभास के जन्मदिन से एक दिन पहले, ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें देशभक्ति से भरपूर इस युद्ध ड्रामा में एक पौराणिक कहानी की ओर इशारा किया गया है.

सोशल मीडिया पर निर्माताओं ने एक मिस्टिरियस पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा था, 'कर्ण, जो पांडवों की तरफ हैं, #प्रभासहनु टाइटल पोस्टर, कल सुबह 11.07 बजे, इस पोस्ट ने तुरंत फैंस को बेचैन कर दिया है, जिसमें महाभारत के एक महान किरदार कर्ण का जिक्र है, जिससे फिल्म सब्जेक्ट पर इंटरनेट पर धमाका मच गया है.

इससे पहले, माइथ्री मूवी मेकर्स ने एक और एक टीजर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'एक आदमी जिसने युद्ध का अर्थ बदल दिया, उसे ????? प्रभास कहा जाता है। डिक्रिप्शन कल से शुरू होगा, टाइटल टीज़ - 22.10.25 @ 11.07 पूर्वाह्न, टाइटल पोस्टर - 23.10.25 @ 11.07 पूर्वाह्न, निर्माताओं ने पुष्टि की है कि आधिकारिक शीर्षक पोस्टर 23 अक्टूबर को साझा किया जाएगा.

माइथोलॉजिकल वॉर ड्रामा फिल्म

प्रभास-हनु की यह फिल्म स्वतंत्रता-पूर्व युग पर आधारित एक बड़े पैमाने पर बेस्ड देशभक्तिपूर्ण वॉर ड्रामा फिल्म बताई जा रही है, जिसमें ऐतिहासिक कथाओं के साथ पौराणिक कथाओं का भी मिश्रण है, दिवाली के कॉन्सेप्ट पोस्टर में पहले ही महाभारत से प्रेरित विषयों का संकेत मिल चुका था, जिसमें संस्कृत पंक्ति "पद्मव्यूह विजयी पार्थः" (पद्मव्यूह पर विजय प्राप्त करने वाला पार्थ) अर्जुन की कथा से जुड़ाव का संकेत देती है.

रिपोर्ट्स की माने तो, प्रभास एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जो आजादी और सम्मान के लिए लड़ने वाली एक अकेली बटालियन का नेतृत्व कर रहा है, कहानी वीरता, बलिदान और भाग्य के विषयों को उजागर करेगी, जो महाकाव्य योद्धाओं की भावना को सामने लाएगी.

बिग टीम और प्रोडक्शन

मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले नवीन यरनेनी और रविशंकर द्वारा निर्मित और टी-सीरीज की पेशकश इस फिल्म में इमानवी इस्माइल मुख्य भूमिका में हैं. इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

फिल्म के तकनीकी दल में सुदीप चटर्जी (छायालेखन), विशाल चंद्रशेखर (संगीत), अनिल विलास जाधव (निर्माण डिजाइन) और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव (संपादन) शामिल हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म का शीर्षक 'फौजी' हो सकता है, जैसा कि अभिनेता प्रदीप रंगनाथन ने पहले संकेत दिया था, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. 400 करोड़ रुपये के कथित बजट में बनी यह फिल्म 2026 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

