प्रभास बर्थडे: 'फौजी' से नया पोस्टर आउट, आज मिलेगा फिल्म से बड़ा तोहफा, सेलेब्स-फैंस दे रहे 'रेबल स्टार' को शुभकामनाएं
प्रभास आज 47 साल के हो गये हैं और इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्मों से बड़े तोहफे मिलने वाले हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के आज 23 अक्टूबर को 47वें जन्मदिन के मौके पर 'फौजी' की टीम ने फिल्म का एक दमदार नया पोस्टर जारी किया है, जिससे इस हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. साथ ही बताया है कि आज फिल्म से जुड़ा एक अहम वीडियो भी आएगा. अनुपम खेर ने भी प्रभास को बर्थडे विश करते हुए यह पोस्टर शेयर किया है. वहीं, प्रभास के बर्थडे पर सेलेब्स की बधाईयों का तांता लग गया है.
Declassifying File Num : #25 '𝐖𝐡𝐨 𝐢𝐬 𝐡𝐞?' - will be answered today with the video. Happy Birthday, #Fauzi 🫶🏻 #Prabhas25 #HappyBirthdayPrabhas Rebel Star #Prabhas #Imanvi @hanurpudi #MithunChakraborty #JayaPrada @AnupamPKher #ChaithraAchar @Composer_Vishal @sudeepdop @kk_lyricist @MrSheetalsharma @rckamalakannan #KotagiriVenkateswaraRao @MythriOfficial @TSeries #TSeriesFilms #BhushanKumar #KrishanKumar @ShivChanana @neerajkalyan_24 @FauziTheMovie— Fauzi (@FauziTheMovie) October 22, 2026
'फौजी' से आया पोस्टर
प्रभास ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबर्स के साथ दुनिया भर में जबरदस्त फैन बेस बनाया है. इस तरह से वह अपने अनमैच्ड स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील के साथ सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं. ऐसे में अब सुपरस्टार अपने अगले ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टिकल हिस्टोरिकल ड्रामा फौजी की तैयारी कर रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म में वह एक दमदार, इंटेंस और बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं.
ऐसे में प्रभास के जन्मदिन का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने फौजी का ऑफिशल पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. इस नए पोस्टर में प्रभास का एक शानदार विंटेज लुक नजर आ रहा है, जिसमें सुपरस्टार का एक सुनहरे सिक्के पर यूनिफॉर्म में साइड प्रोफाइल बना हुआ है, जो आग की लपटों से घिरी है. शेयर किए गए पोस्टर पर लिखा है, 'फाइल नंबर 025 से आज पर्दा उठेगा' और इसके साथ दमदार टैगलाइन है, 'एक ऐसी बटालियन, जो अकेले लड़ती है'.
जानें कब रिलीज होगी फिल्म?
टीम ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, फाइल नंबर #25 से पर्दा उठेगा, 'कौन है ये?' - आज वीडियो के जरिए इसका जवाब मिलेगा, हैप्पी बर्थडे, #Fauzi, #Prabhas25, #HappyBirthdayPrabhas, ऐसे में अब, बर्थडे रिवील का जश्न मनाने के लिए फैंस और सिनेफाइल्स ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. इस तरह से अब प्रभास के शानदार लुक से लेकर फिल्म के ग्रैंड स्केल के लिए सभी के बीच उत्साह का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. हनु राघवपुड़ी के डायरेक्शन में बनी ‘फौजी’ को माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है और टी-सीरीज फिल्म्स द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है. फिल्म के प्रोड्यूसर नवीन येरनेनी, वाई रवि शंकर और भूषण कुमार हैं. ‘फौजी’ 3 दिसंबर, 2026 को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है.
Happy Birthday, my Guru, my inspiration and one of the greatest human beings I know. ❤️ To India’s Biggest Superstar, our #REBELSTAR & DARLING #PRABHAS keep inspiring millions forever. Wishing you endless happiness, success and love. ❤️ #HBDPrabhas Always yours, Maruthi https://t.co/uF2uSJKN0K— Director Maruthi (@DirectorMaruthi) October 23, 2026
Happy Birthday to my Darling Prabhas 🦖 Wishing with all my heart that every upcoming movie of urs becomes a MASSIVE BB and brings u the endless success you deserve. I just want to see u happy, smiling, & achieving all ur dreams! #HappyBirthdayPRABHAS #Prabhas https://t.co/AxVLIFtAAe— Sowmya🦋💫 (@Sowmyatweetz) October 22, 2026
A little conversation… a beautiful laugh… and a memory I’ll cherish forever! ❤️🤩 and sharing a birthday with you makes this day even more special. Happy Birthday, Darling Prabhas garu 🤗 May that beautiful smile never fade! #HappyBirthdayPrabhas 👑🔥 https://t.co/mm3rXqV9SI— Pradeep Machiraju (@impradeepmachi) October 22, 2026
Wishing the One and Only REBEL STAR, our very own #Prabhas a very Happy Birthday. An extraordinary talent, a humble personality, and a phenomenal force on screen. Looking forward to more spectacular collaborations together and many more memorable milestones along the way! #HappyBirthdayPrabhas— Hombale Films (@hombalefilms) October 22, 2026
Birthday wishes to the Unshakable Force of Indian Cinema, Box Office ka #Salaar, our dearest #Prabhas. Can’t wait to see the DINOSAUR back in action and unleash the madness once again…. #Salaar2 💣💥 #HappyBirthdayPrabhas https://t.co/U2uIO0dkyM— Salaar (@SalaarTheSaga) October 23, 2026
They say some HABITS are hard to quit…. THIS ONE has an entire GENERATION refusing to even try :) Happy Birthday to THE ORIGINAL…. #Prabhas ⭐️⭐️⭐️ #HappyBirthdayPrabhas #SPIRIT #OneBadHabit— Spirit (@InSpiritMode) October 22, 2026
To the superhero of Indian Cinema… Happy Birthday to the Darling of every generation, Rebel Star #Prabhas. We are excited to embark on another epic cinematic journey with you… #Kalki2898AD ⚡ https://t.co/uE5GQAOr4c— Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) October 23, 2026
प्रभास को मिल रही बधाईयां
डायरेक्टर मारुति और एक्टर गोपीचंद समेत कई एक्टर-डायरेक्टर ने प्रभास को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट के मेकर्स ने भी एक्टर को बर्थडे विश किया है. इतना ही नहीं प्रभास का कल्कि पार्ट 2 से भी नया वीडियो आया है, जिसमें एक्टर की नई झलक दिख रही हैं. कई फिल्म मेकर्स ने भी रेबल स्टार को आने वाले साल के लिए ढेरों बधाईयां दी हैं.