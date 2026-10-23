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प्रभास बर्थडे: 'फौजी' से नया पोस्टर आउट, आज मिलेगा फिल्म से बड़ा तोहफा, सेलेब्स-फैंस दे रहे 'रेबल स्टार' को शुभकामनाएं

प्रभास आज 47 साल के हो गये हैं और इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्मों से बड़े तोहफे मिलने वाले हैं.

Prabhas Birthday
प्रभास बर्थडे (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2026 at 12:10 PM IST

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Updated : October 23, 2026 at 1:02 PM IST

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हैदराबाद: पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के आज 23 अक्टूबर को 47वें जन्मदिन के मौके पर 'फौजी' की टीम ने फिल्म का एक दमदार नया पोस्टर जारी किया है, जिससे इस हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. साथ ही बताया है कि आज फिल्म से जुड़ा एक अहम वीडियो भी आएगा. अनुपम खेर ने भी प्रभास को बर्थडे विश करते हुए यह पोस्टर शेयर किया है. वहीं, प्रभास के बर्थडे पर सेलेब्स की बधाईयों का तांता लग गया है.

'फौजी' से आया पोस्टर

प्रभास ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबर्स के साथ दुनिया भर में जबरदस्त फैन बेस बनाया है. इस तरह से वह अपने अनमैच्ड स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील के साथ सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं. ऐसे में अब सुपरस्टार अपने अगले ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टिकल हिस्टोरिकल ड्रामा फौजी की तैयारी कर रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म में वह एक दमदार, इंटेंस और बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं.

ऐसे में प्रभास के जन्मदिन का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने फौजी का ऑफिशल पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. इस नए पोस्टर में प्रभास का एक शानदार विंटेज लुक नजर आ रहा है, जिसमें सुपरस्टार का एक सुनहरे सिक्के पर यूनिफॉर्म में साइड प्रोफाइल बना हुआ है, जो आग की लपटों से घिरी है. शेयर किए गए पोस्टर पर लिखा है, 'फाइल नंबर 025 से आज पर्दा उठेगा' और इसके साथ दमदार टैगलाइन है, 'एक ऐसी बटालियन, जो अकेले लड़ती है'.

जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

टीम ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, फाइल नंबर #25 से पर्दा उठेगा, 'कौन है ये?' - आज वीडियो के जरिए इसका जवाब मिलेगा, हैप्पी बर्थडे, #Fauzi, #Prabhas25, #HappyBirthdayPrabhas, ऐसे में अब, बर्थडे रिवील का जश्न मनाने के लिए फैंस और सिनेफाइल्स ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. इस तरह से अब प्रभास के शानदार लुक से लेकर फिल्म के ग्रैंड स्केल के लिए सभी के बीच उत्साह का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. हनु राघवपुड़ी के डायरेक्शन में बनी ‘फौजी’ को माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है और टी-सीरीज फिल्म्स द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है. फिल्म के प्रोड्यूसर नवीन येरनेनी, वाई रवि शंकर और भूषण कुमार हैं. ‘फौजी’ 3 दिसंबर, 2026 को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है.

प्रभास को मिल रही बधाईयां

डायरेक्टर मारुति और एक्टर गोपीचंद समेत कई एक्टर-डायरेक्टर ने प्रभास को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट के मेकर्स ने भी एक्टर को बर्थडे विश किया है. इतना ही नहीं प्रभास का कल्कि पार्ट 2 से भी नया वीडियो आया है, जिसमें एक्टर की नई झलक दिख रही हैं. कई फिल्म मेकर्स ने भी रेबल स्टार को आने वाले साल के लिए ढेरों बधाईयां दी हैं.

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Last Updated : October 23, 2026 at 1:02 PM IST

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PRABHAS FAUZI NEW POSTER OUT
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