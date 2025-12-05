ETV Bharat / entertainment

जापान में 'बाहुबली: द एपिक' के स्पेशल प्रीमियर पर पहुंचे प्रभास, इंटरनेशनल फैंस का मैसेज पढ़ 'रिबेल' स्टार हुए खुश

तस्वीरों में प्रभास को कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक में देखा जा सकता है. स्टार ने अपनी मुस्कान बिखेरी और तुरंत सबका दिल जीत लिया. तस्वीर में वह बोर्ड पर अपने इंटरनेशनल फैंस के मैसेज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

प्रभास की मौजूदगी से इंटरनेशनल फैंस के खुशी से झूम उठे हैं. 'बाहुबली' मूवीस के मेकर्स ने जापान से सामने आई तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'जापान में अमरेन्द्र बाहुबली.'

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास जापान में 'बाहुबली: द एपिक' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने पहुंचे. इंटरनेशनल फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही हैं. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

मेकर्स ने प्रभास का एक नया वीडियो भी पोस्ट किया है. क्लिप में रिबेल स्टार 'बाहुबली: द एपिक' के पोस्टर पर अपना ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप को साझा करते हुए मेकर्सने कैप्शन में लाल वाले दिल के साथ लिखा है, 'प्यार के साथ...जापान.'

स्पेशल स्क्रीनिंग में, प्रभास ने अपनी विनम्रता और ऑफ-स्क्रीन गर्मजोशी भरे बातचीत से सभी का दिल जीत लिया. एक दिल छू लेने वाले पल में, प्रभास ने जापान में फैंस को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'प्यार के लिए धन्यवाद. बाहुबली के बाद, राजामौली गारू, शोबू गारू और लक्ष्मी गारू (उनकी पत्नी), सब लोग आपके बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, इतने अच्छे फैंस, इमोशनल लोग. और पिछले 10 सालों से मैं जापान के बारे में बहुत सुन रहा हूं. तो आखिरकार, मैं आप सभी से मिल रहा हूं. धन्यवाद.'

प्रभास ने एसएस राजामौली की डायरेक्ट की गई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी में अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली का डबल रोल निभाया था. अर्का मीडिया वर्क्स के लिए शोबू यारलागड्डा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, नासर और सत्यराज जैसे सेलेब्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे.

बाहुबली: द एपिक की 4के री-रिलीज को प्रमोट करने के लिए प्रभास, प्रोड्यूसर शोबू यार्लागड्डा के साथ टोक्यो में 109 सिनेमाज किबा और मारुनोउची पिकाडिली जैसी जगहों पर होंगे. प्रभास के आने की वजह से जापान में 12 दिसंबर को फिल्म की रिलीज का इंतजार और बढ़ गया है.

राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली सीरीज को जापान में बहुत पसंद किया गया है. फिल्मों के शानदार विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और दिलचस्प थीम ने दर्शकों को पसंद किया.

इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो 'बाहुबली: द एपिक' की री-रिलीज ने दुनिया भर में लगभग 39.75 करोड़ रुपये कमाए. जबकि इसने घरेलू कलेक्शन में लगभग 33.45 करोड़ रुपये कमाए, जिससे यह देश में सबसे ज्यादा री-रिलीज हुई फिल्मों में से एक बन गई.