जापान में 'बाहुबली: द एपिक' के स्पेशल प्रीमियर पर पहुंचे प्रभास, इंटरनेशनल फैंस का मैसेज पढ़ 'रिबेल' स्टार हुए खुश
'बाहुबली: द एपिक' का जापान में डेब्यू होने जा रहा है. इस खास मौके पर फिल्म के हीरो प्रभास जापान पहुंचे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 6:23 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास जापान में 'बाहुबली: द एपिक' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने पहुंचे. इंटरनेशनल फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही हैं. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
प्रभास की मौजूदगी से इंटरनेशनल फैंस के खुशी से झूम उठे हैं. 'बाहुबली' मूवीस के मेकर्स ने जापान से सामने आई तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'जापान में अमरेन्द्र बाहुबली.'
तस्वीरों में प्रभास को कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक में देखा जा सकता है. स्टार ने अपनी मुस्कान बिखेरी और तुरंत सबका दिल जीत लिया. तस्वीर में वह बोर्ड पर अपने इंटरनेशनल फैंस के मैसेज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.
मेकर्स ने प्रभास का एक नया वीडियो भी पोस्ट किया है. क्लिप में रिबेल स्टार 'बाहुबली: द एपिक' के पोस्टर पर अपना ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप को साझा करते हुए मेकर्सने कैप्शन में लाल वाले दिल के साथ लिखा है, 'प्यार के साथ...जापान.'
❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/3iDoT80ypp— Baahubali (@BaahubaliMovie) December 5, 2025
実在したプラバースさん— じゅに (@1021junie3) December 5, 2025
ずっと小さく手を振ってくれた#バーフバリエピック王の来日 pic.twitter.com/cAaBD978Qg
🥹💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/x7mwhGRkMM— Akiᴿᴱᴮᴱᴸᵂᴼᴼᴰ (@ombramaifu6) December 5, 2025
プラバースさん、ショーブさん、来日おめでとうございます✨✨✨— さいちゃん💙さヰちゃん🌳🐘సాయి Sai👑333🦁😘❤️🧸🧸 (@saichan02023116) December 5, 2025
会いに行きますっ!!!💛💛💛#バーフバリエピック王の来日 pic.twitter.com/iedYEOJXsa
स्पेशल स्क्रीनिंग में, प्रभास ने अपनी विनम्रता और ऑफ-स्क्रीन गर्मजोशी भरे बातचीत से सभी का दिल जीत लिया. एक दिल छू लेने वाले पल में, प्रभास ने जापान में फैंस को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'प्यार के लिए धन्यवाद. बाहुबली के बाद, राजामौली गारू, शोबू गारू और लक्ष्मी गारू (उनकी पत्नी), सब लोग आपके बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, इतने अच्छे फैंस, इमोशनल लोग. और पिछले 10 सालों से मैं जापान के बारे में बहुत सुन रहा हूं. तो आखिरकार, मैं आप सभी से मिल रहा हूं. धन्यवाद.'
みなさん、本当に王が来ましたよ😭👏— 『バーフバリ エピック４K』公式アカウント🔱 (@BAAHUBALI2JAPAN) December 5, 2025
#バーフバリエピック王の来日 pic.twitter.com/c3WJG7q7WE
प्रभास ने एसएस राजामौली की डायरेक्ट की गई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी में अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली का डबल रोल निभाया था. अर्का मीडिया वर्क्स के लिए शोबू यारलागड्डा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, नासर और सत्यराज जैसे सेलेब्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे.
12月5日(金) #109シネマズ木場 に王降臨🔥🔥— 109シネマズ木場 (@109_kiba) December 5, 2025
109シネマズ木場のロビーに『#バーフバリ エピック4K』メッセージボードを設置中です。#プラバース さんと #ショーブ・ヤーララガッダ プロデューサー への
素敵なメッセージありがとうございます👏👏 pic.twitter.com/0ze10JZ23c
बाहुबली: द एपिक की 4के री-रिलीज को प्रमोट करने के लिए प्रभास, प्रोड्यूसर शोबू यार्लागड्डा के साथ टोक्यो में 109 सिनेमाज किबा और मारुनोउची पिकाडिली जैसी जगहों पर होंगे. प्रभास के आने की वजह से जापान में 12 दिसंबर को फिल्म की रिलीज का इंतजार और बढ़ गया है.
The love for @BaahubaliMovie and #Prabhas is overwhelming! Thank you Japan! 😊😊 https://t.co/BdnANHKuus— Shobu Yarlagadda (@Shobu_) December 5, 2025
राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली सीरीज को जापान में बहुत पसंद किया गया है. फिल्मों के शानदार विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और दिलचस्प थीम ने दर्शकों को पसंद किया.
इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो 'बाहुबली: द एपिक' की री-रिलीज ने दुनिया भर में लगभग 39.75 करोड़ रुपये कमाए. जबकि इसने घरेलू कलेक्शन में लगभग 33.45 करोड़ रुपये कमाए, जिससे यह देश में सबसे ज्यादा री-रिलीज हुई फिल्मों में से एक बन गई.