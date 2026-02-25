ETV Bharat / entertainment

प्रभास ने पैन-इंडिया स्टार बनने के सीखीं ये 5 खास स्किल्स, 'रेबल स्टार' की फिल्मों में भी आई नजर

'बाहुबली' सीरीज के एक्शन सीन्स के लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ जमकर पसीना बहाया. इन जबरदस्त लड़ाई वाले सीन्स के लिए उन्होंने प्रोफेशनल फाइटर्स से ट्रेनिंग ली और करीब 5 साल तक खुद को पूरी तरह इस रोल के लिए झोंक दिया.

'बाहुबली' जैसी बड़ी फिल्म के लिए प्रभास ने पूरे 5 साल तक धनुष-बाण चलाना सीखा. इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल टीम से ट्रेनिंग ली थी. बाद में 'आदिपुरुष' में भगवान राम का रोल निभाने के लिए उन्होंने इस हुनर को एक बार फिर से निखारा.

हैदराबाद: प्रभास एक ऐसे पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं जो अपनी ब्लॉकबस्टर इमेज के पीछे अपने किरदारों के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं. 'बाहुबली' से लेकर 'कल्कि 2898 AD' तक, उनकी ये कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दिखाती हैं कि वो अपने काम को लेकर कितने सीरियस रहते हैं. इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 से चर्चा में हैं.

3. पानी के अंदर लड़ाई के लिए स्कूबा डाइविंग

'साहो' के पानी के अंदर वाले एक्शन सीन्स के लिए प्रभास ने स्कूबा डाइविंग सीखी. उन्होंने मुश्किल स्टंट्स के दौरान अपनी सांस रोकने की तकनीक पर काम किया, ताकि पर्दे पर सब कुछ एकदम असली और दमदार लगे.

​4. हथियारों के साथ घुड़सवारी

प्रभास ने 'बाहुबली' के लिए बिल्कुल शुरुआत से घुड़सवारी सीखी. उन्होंने सिर्फ घोड़ा चलाना ही नहीं, बल्कि तेज रफ्तार में हथियारों के साथ स्टंट करना भी सीखा. इसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल घुड़सवारों और पुलिस के जवानों से खास ट्रेनिंग ली थी.

5. पार्कोर और प्लायोमेट्रिक्स

'साहो' के एक्शन सीन्स के लिए प्रभास ने हॉलीवुड के ट्रेनर केनी बेट्स की देखरेख में कड़ी मेहनत की थी. इसमें उन्होंने बाधाओं को पार करना, फ्री-रनिंग और प्लायोमेट्रिक्स जैसी मुश्किल ट्रेनिंग ली. 'बाहुबली' के दौरान भी उनकी फिटनेस का पूरा फोकस कार्डियो, योग और स्ट्रेचिंग पर था, ताकि उनके शरीर में जबरदस्त ताकत और फुर्ती बनी रहे. हाल ही में, अपने एक्शन सीन्स को और भी ज्यादा स्मूद और लचीला बनाने के लिए उन्होंने पार्कोर की ट्रेनिंग भी ली है.

पुरानी युद्ध कलाओं को सीखने से लेकर मॉडर्न स्टंट तकनीकों को अपनाने तक, प्रभास हर रोल के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर देते हैं. उनकी ये अनसुनी खूबियां सिर्फ तैयारी ही नहीं, बल्कि उनके जुनून को भी दिखाती हैं. यह पैन-इंडिया सुपरस्टार पर्दे पर अपनी भूमिका को असली दिखाने के लिए खुद को पूरी तरह बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है. पर्दे के पीछे की यही कड़ी मेहनत उन्हें सिनेमा जगत में इतना बड़ा नाम बनाती है और यह साबित करती है कि वे आज के दौर के सबसे समर्पित कलाकारों में से एक हैं.