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Power House Promo: विक्रम की 'पावर हाउस' दिखने में फैमिली ड्रामा, गेट खुलते ही खून-खराबा, फैंस बोले- अपरिचित रिटर्न

पावर हाउस ( POSTER )

हैदराबाद: अभिनेता चियान विक्रम की अगली फिल्म चियान 63 के टाइटल का एलान हो गया है. इस फिल्म का नाम पावर हाउस है. फिल्म निर्माताओं ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार, 14 सितंबर को फिल्म का टाइटल प्रोमो जारी किया , जिसमें आनंद शंकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की एक शानदार और धमाकेदार झलक दिखाई गई है. प्रोमो में घरेलू ड्रामा, हास्य और हिंसा का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिल रहा है. साथ ही विक्रम के किरदार के एक गहरे पहलू की ओर भी इशारा किया गया है. प्रोमो की शुरुआत में अभिनेता को एक पुराने जमाने के घर में केले से भरी डाली को ले जाते हुए दिखाया गया है. इसके बाद मेखा राजन, सुभाष सेल्वम और संयुक्ता हेगड़े को अपने-अपने काम पूरे करने के बाद विक्रम को रिपोर्ट करते हुए दिखाया गया है, जो एक खानपान सेवा के कारोबार की ओर इशारा करता है. विक्रम एक ऐसे केयरटेकर की भूमिका में नजर आते हैं, जो शादियों का आयोजन करता है और अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए आत्मविश्वास से '100% गारंटी' देता है. सर्वम माया फेम रिया शिबू को उनकी भतीजी के रूप में पेश किया गया है, और प्रोमो में उन्हें अक्सर अपने ही ख्यालों में खोई रहने वाली लड़की के रूप में दिखाया गया है.