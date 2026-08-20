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पूनम पांडे ने किया गोविंदा को सपोर्ट, अपशब्द बोलने पर एक्टर की पत्नी सुनीता को सुनाई खरी-खरी

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गाली देने पर पूनम पांडे ने पत्नी सुनीता आहूजा पर नाराजगी जताई है और उन्हें खरी-खोटी सुनाई है.

Poonam Pandey govinda Sunita Ahuja
पूनम पांडे/गोविंदा सुनीता-आहूजा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 3:14 PM IST

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हैदराबाद: एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे मशहूर एक्टर गोविंदा के सपोर्ट में सामने आई हैं. उन्होंने एक्टर को गाली देने पर सुनीता आहूजा की आलोचना की है. एक कार्पेट इवेंट में मीडिया से बात करते हुए, पांडे ने गोविंदा को सपोर्ट किया और कहा कि वह उन्हें 100 परसेंट सपोर्ट करती हैं.

बता दें, इन दिनों गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता सुर्खियों में बना हुआ है. सुनीता के तलाक का केस वापस लेने के बाद अब उनका 39 साल का रिश्ता बच गया है. अब, जब गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ अफेयर की अफवाहें बढ़ रही हैं, तो पूनम पांडे ने सुनीता आहूजा पर अपने पति को गाली देने का आरोप लगाया है और एक्टर का साथ दिया है.

पूनम पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कपल के पब्लिक विवाद पर रिएक्शन दिया और कहा, 'गाली मत दो यार. इतने अच्छे पति देव मिले हैं, तुमको गोविंदा मिला है. क्या बात कर रहे हो? पहले से नहीं पता था क्या कि वो इतने बड़े स्टार हैं?'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गोविंदा को सपोर्ट कर रही हैं, तो एक्ट्रेस ने तुरंत कहा, 'मैं गोविंदा को सपोर्ट करूंगी, सर. 100 परसेंट सपोर्ट करूंगी. मैं तो उन्हें ही करूंगी, जो गाली दे रहा है, उनको थोड़ी ना करूंगी.'

हाल ही में गोविंदा को उनके को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया, इस पर सुनीता आहूजा ने कोमल पर 'शुगर डैडी' वाला कमेंट किया था. जब वह गोविंदा के साथ एयरपोर्ट पर दिखीं और यह वायरल हो गया. जब इस बारे में पूछा गया, तो पूनम ने कहा, 'ये कुछ भी कहते है. वो ऐसे थोड़ी न पीठ पीछे घूम रहे थे. जहां पर भी थे सबके सामने थे. एयरपोर्ट पर थे. सीधी सी बात है.'

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को बुधवार को मुंबई के एक फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया था. उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतों की खबरें आ रही हैं. सुनीता आहूजा को मुंबई के एक फैमिली कोर्ट के बाहर देखे जाने के कुछ घंटों बाद गोविंदा के मैनेजर ने कंफर्म किया कि वह वहां डिवोर्स केस वापस लेने गई थीं, न कि उसे फाइल करने. इस तरह गोविंदा और सुनीता आहूजा का 39 साल का रिश्ता टूटने से बच गया है.

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