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पूनम पांडे ने किया गोविंदा को सपोर्ट, अपशब्द बोलने पर एक्टर की पत्नी सुनीता को सुनाई खरी-खरी

पूनम पांडे/गोविंदा सुनीता-आहूजा ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे मशहूर एक्टर गोविंदा के सपोर्ट में सामने आई हैं. उन्होंने एक्टर को गाली देने पर सुनीता आहूजा की आलोचना की है. एक कार्पेट इवेंट में मीडिया से बात करते हुए, पांडे ने गोविंदा को सपोर्ट किया और कहा कि वह उन्हें 100 परसेंट सपोर्ट करती हैं. बता दें, इन दिनों गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता सुर्खियों में बना हुआ है. सुनीता के तलाक का केस वापस लेने के बाद अब उनका 39 साल का रिश्ता बच गया है. अब, जब गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ अफेयर की अफवाहें बढ़ रही हैं, तो पूनम पांडे ने सुनीता आहूजा पर अपने पति को गाली देने का आरोप लगाया है और एक्टर का साथ दिया है. पूनम पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कपल के पब्लिक विवाद पर रिएक्शन दिया और कहा, 'गाली मत दो यार. इतने अच्छे पति देव मिले हैं, तुमको गोविंदा मिला है. क्या बात कर रहे हो? पहले से नहीं पता था क्या कि वो इतने बड़े स्टार हैं?'