'जन नायकन' लीक होने पर भड़कीं पूजा हेगड़े, कहा- क्या विजय सर की आखिरी फिल्म सही तरीके से देखने के हकदार नहीं?
'जन नायकन' लीक पर फिल्म की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने नाराजगी जताई है. उन्होंने दर्शकों के लिए नोट शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 1:42 PM IST
हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार थलपति की आगामी फिल्म जन नायकन के लीक होने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गुस्से में हैं. इस मसले पर कई दिग्गज सितारों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं और अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है.
35 साल की एक्ट्रेस ने शनिवार, 11 अप्रैल को एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जन नायकन लीक पर एक स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने निराशा जाहिर की, और प्रोजेक्ट के पीछे की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन को हाईलाइट किया है. उन्होंने इस घटना को बहुत निराशाजनक बताया.
पूजा हेगड़े ने सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए अपने स्टेटमेंट में लिखा है, 'मेरे प्यारे दर्शकों, एक फिल्म कई घंटों, क्रिएटिव रिस्क, पर्सनल सैक्रिफाइस और एक टीम का रिजल्ट नतीजा होती है जो हर दिन आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देने की उम्मीद में मौजूद रहती है. हमारी फिल्म को ऑनलाइन लीक होते देखना बहुत दुख की बात है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि इस पर काम करने वाले हर एक इंसान के लिए.'
#JanaNayagan pic.twitter.com/GWw0mKu3fz— Pooja Hegde (@hegdepooja) April 11, 2026
पायरेसी के बारे में बात करते हुए विजय की हीरोइन ने लिखा है, 'इसे गैरकानूनी तरीके से लीक और शेयर होते देखना मुश्किल है. नंबर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे फिल्म के हर आर्टिस्ट और टेक्नीशियन की वह इज्जत छिन जाती है जिसके वे हकदार हैं.'
लोगों को विजय की आखिरी फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का आह्वान करते पूजा ने आखिरी में लिखा है, 'क्या हम सब एक साथ इकट्ठा होकर विजय सर की आखिरी फिल्म को, आखिरी बार, बड़े पर्दे पर सही तरीके से देखने के हकदार नहीं हैं? तो चलिए इसे सही तरीके से देखते हैं. इंतजार करते हैं. यह सही समय पर आएगी.' पायरेसी के खिलाफ आवाज उठाते हुए एक्ट्रेस ने लिखा है, 'चलिए पायरेसी को बढ़ावा नहीं देते. इसी तरह सिनेमा और आर्ट बचे रहेंगे.'
पूजा हेगड़े से पहले साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार रजनीकांत, चिरंजीवी, कमल हासन, विजय देवरकोंडा, प्रदीप रंगनाथन, सूर्या शिवकुमार, कीर्ति, शिवकार्तिकेयन, विजय एंटनी, विशाल, कविन, जीवा, सिबी सत्यराज, शांतनु और खुशबू सुंदर समेत कई साउथ इंडियन फिल्म हस्तियों ने जन नायकन लीक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पायरेसी की निंदा की है. साथ दर्शकों से थिएटर में फिल्म को सपोर्ट करने की अपील की है.