'बाहुबली' के डायरेक्टर एस.एस राजामौली पर हैदराबाद में केस दर्ज, जानें पूरा मामला

ग्लोब ट्रॉटर कार्यक्रम के बाद 'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली के खिलाफ हैदराबाद में मामला दर्ज हुआ है. आइए जानें क्या है पूरा मामला...

एसएस राजामौली
ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 2:24 PM IST

Updated : November 18, 2025 at 2:29 PM IST

हैदराबाद: 'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों में अपनी आगामी फिल्म वाराणसी को लेकर सुर्खियों में हैं. बीती 15 नवंबर को उन्होंने हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में अपनी फिल्म को लेकर एक इवेंट किया था, जहां उन्होंने अपनी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल का एलान किया था. साथ ही, उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी जारी किया था. इवेंट में राजामौली ने फिल्म से जुड़ी से कई बातों का खुलासा किया. इस दौरान बाहुबली के डारयेक्टर ने हनुमान जी पर कुछ ऐसा बोल दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा. इसी की चलते राष्ट्रीय वानर सेना ने डायरेक्टर के खिलाफ हैदराबाद के सरूरनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है राजामौली का विवादित बयान?

एसएस राजामौली के ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में फिल्म 'वाराणसी' की झलक जारी करने के दौरान एक छोटी सी तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से इवेंट में रुकावट आ गई. राजामौली इस बात पर भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है. डायरेक्टर बोले, 'मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मेरे पिता (कोडुरी विश्व विजयेंद्र प्रसाद) ने कहा था कि हनुमान मेरा मार्गदर्शन करेंगे, जब ये चीजें (गड़बड़ियां) हुईं तो मुझे गुस्सा आ गया, क्या भगवान मेरी मदद इसी तरह कर रहे हैं?'

राजामौली निराश हो गए और खुद को संभालने के लिए कुछ देर रुके. उन्होंने अपनी पत्नी राम की भगवान हनुमान के प्रति भक्ति के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, 'मेरी पत्नी भगवान हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हैं, वह उनसे ऐसे बात करती हैं, जैसे वह उनके दोस्त हो'. राजामौली का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राजामौली के भगवान हनुमान के बारे में यह टिप्पणी करने से हिंदुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है, जिसके बिना पर डायरेक्टर के खिलाफ सरूरनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

Last Updated : November 18, 2025 at 2:29 PM IST

