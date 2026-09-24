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परितोष त्रिपाठी के शो TVF में चमके पटना के विजेता, 'द स्क्रीन पत्ती' पर दिखेगा अनोखा टैलेंट!

अपनी आवाज के जरिए पहचान बनाने वाले विजेता ने कवि सम्मेलन में बिहार पर लिखी कविता की प्रस्तुति देकर बटोरी वाहवाही. रिपोर्ट- बृजम पांडे

VIJETA WROTE POEM ON BIHAR
पटना के विजेता ने लिखी कविता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 6:50 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 6:55 AM IST

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पटना: रेडियो की दुनिया में अपनी आवाज के जरिए पहचान बनाने वाले रेडियो जॉकी विजेता इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं. इस बार उनकी चर्चा किसी रेडियो शो या आरजे के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी कविताओं को लेकर हो रही है.

कविता की प्रस्तुति देकर बटोरी वाहवाही

विजेता ने कई कविताएं लिखी हैं और हाल ही में टीवीएफ की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन में अपनी कविता की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही बटोरी. रेडियो जॉकी होने के साथ कविता और मिमिक्री में भी माहिर विजेता की प्रतिभा का यह नया रूप दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

चयन के बाद मुंबई में शूटिंग

विजेता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि टीवीएफ का एक शो ‘द स्क्रीन पत्ती’ पर प्रसारित हो रहा है, जिसका नाम ‘कवि सम्मेलन विद परितोष त्रिपाठी’ है. इसी शो के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था और चयन के बाद मुंबई में इसकी शूटिंग हुई.

कविता के जरिए रखी अपनी बात

विजेता के लिए यह अनुभव इसलिए भी खास रहा, क्योंकि इस मंच पर उन्हें कविता के जरिए अपनी बात रखने का मौका मिला. मंच पर उनके समक्ष कवि के रूप में दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ भी मौजूद थे. विजेता ने इस दौरान बिहार और बिहारियों को केंद्र में रखकर कविता प्रस्तुत की, जिसे काफी पसंद किया गया.

VIJETA WROTE POEM ON BIHAR
कवि सम्मेलन में विजेता (ETV Bharat)

बिहारियों की पहचान और गौरवशाली इतिहास है केंद्र

विजेता की इस कविता का केंद्र बिहारियों की पहचान और उनके गौरवशाली इतिहास को बनाया गया है. उन्होंने कहा कि जब भी कोई बिहारी देश के किसी दूसरे हिस्से में जाता है तो कई बार उसकी पहचान को केवल मजदूर के तौर पर देखा जाता है, जबकि बिहारियों का इतिहास और वर्तमान उपलब्धियां इससे कहीं व्यापक हैं.

"जब भी कोई बिहारी देश के किसी दूसरे हिस्से में जाता है तो कई बार उसकी पहचान को केवल मजदूर के तौर पर देखा जाता है, जबकि बिहारियों का इतिहास और वर्तमान उपलब्धियां इससे कहीं व्यापक हैं."- विजेता, कवि

VIJETA WROTE POEM ON BIHAR
दिनेश लाल यादव के साथ विजेता (ETV Bharat)

‘हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं

विजेता कहते हैं कि इसी भाव को उन्होंने अपनी कविता ‘हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं’ के जरिए सामने रखा है. कविता में वह बिहार की मेहनत, ज्ञान, इतिहास, कला और क्रांति की परंपरा को जोड़ते हुए बताते हैं कि मेहनत के दम पर बिहारी कुछ भी कर सकते हैं.

बिहार की विरासत कविता में पिरोई

विजेता आगे बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी से लेकर महावीर, बुद्ध, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, चाणक्य और गुरु गोविंद सिंह जैसे नामों के जरिए उन्होंने बिहार की विरासत को अपनी कविता में पिरोया है.

बिहारी आत्मगौरव की गाथा

अपनी कविता में विजेता ने मधुबनी पेंटिंग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश नारायण का भी जिक्र किया है. वह कहते हैं कि बिहार की पहचान सिर्फ किसी एक पेशे या क्षेत्र तक सीमित नहीं है. यहां की कला, साहित्य, संगीत, ज्ञान और सामाजिक बदलाव की परंपरा भी उतनी ही मजबूत रही है. उनकी कविता की पंक्तियां ‘हां हम वही हैं, जो बिहारी कहलाते हैं’ इसी आत्मगौरव को सामने लाती हैं.

VIJETA WROTE POEM ON BIHAR
साथी कलाकारों के संग विजेता (ETV Bharat)

कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं:-

“हम अपनी मेहनत के दम पर कुछ भी कर जाते हैं, लगन ऐसी की पहाड़ को काटकर रास्ता बनाते हैं, तप ज्ञान से महावीर बुद्ध आर्यभट्ट बन जाते हैं. राजा अशोक चाणक्य गुरु गोविंद सिंह लोगों को राह दिखाते हैं. हां हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं. मधुबनी पेंटिंग बनकर घर-घर में सज जाते हैं, सुन शहनाई बिस्मिल्लाह खान की सब उसमें खो जाते हैं, कलम उठाकर राष्ट्र कवि दिनकर सा हो जाते हैं, जयप्रकाश की क्रांति बन जन-जन तक फैल जाते हैं, हां हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं.”

क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर भी लिखी कविता

विजेता ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर भी कविता लिखी है. उन्होंने बताया कि आईपीएल में वैभव की बल्लेबाजी ने उन्हें काफी प्रभावित किया. उनके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी अपने आप में एक घटना हैं, केवल एक लड़का नहीं. समस्तीपुर जैसे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले वैभव ने बिहार के एक छोटे शहर को भी दुनिया के क्रिकेट मानचित्र पर चर्चा में ला दिया है.

"आईपीएल में वैभव की बल्लेबाजी ने काफी प्रभावित किया. वैभव सूर्यवंशी अपने आप में एक घटना हैं, केवल एक लड़का नहीं. समस्तीपुर जैसे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले वैभव ने बिहार के एक छोटे शहर को भी दुनिया के क्रिकेट मानचित्र पर चर्चा में ला दिया है." -विजेता, कवि

वैभव की बल्लेबाजी में काव्यात्मकता

विजेता कहते हैं कि वैभव की कहानी उन तमाम बच्चों पर फिट बैठती है, जो गांव या छोटे शहर से निकलकर बड़ा सपना देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं. उनके मुताबिक वैभव को बल्लेबाजी करते देखकर कविता अपने आप निकल आती है, क्योंकि वह जिस लय में गेंदबाजों पर प्रहार करते हैं, उसमें भी एक तरह की काव्यात्मकता नजर आती है.

बचपन से मिमिक्री का शौक

कविता के अलावा विजेता मिमिक्री के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने बताया कि बचपन से ही घर आने वाले मेहमानों के सामने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहा जाता था. वहीं से मिमिक्री का शौक विकसित हुआ. विजेता बाढ़ संसदीय क्षेत्र से आते हैं और बताते हैं कि उनके घर पर कई बड़े राजनीतिक चेहरे आ चुके हैं.

सबसे पहली मिमिक्री लालू प्रसाद यादव की

विजेता के मुताबिक नीतीश कुमार जब सांसद हुआ करते थे, तब वह उनके घर आए थे. पूर्व सांसद विजय कृष्ण और लालू प्रसाद यादव भी उनके घर आ चुके हैं. विजेता ने बताया कि उन्होंने सबसे पहली मिमिक्री लालू प्रसाद यादव की ही की थी. वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उनसे बेहतर लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री कोई नहीं कर सकता.

नए रचनात्मक सफर को मिली मजबूती

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान विजेता ने लालू प्रसाद यादव के अंदाज में सवालों के जवाब देकर अपनी मिमिक्री का हुनर भी दिखाया. इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान और सनी देओल की आवाज की भी मिमिक्री की. रेडियो की दुनिया में आवाज से पहचान बनाने के बाद अब विजेता कविता और मिमिक्री के जरिए मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उनका मानना है कि टीवीएफ के कवि सम्मेलन में मिली प्रतिक्रिया ने उनके इस नए रचनात्मक सफर को और मजबूती दी है.

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Last Updated : September 24, 2026 at 6:55 AM IST

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