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PM मोदी ने 'भारत-साउथ कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल' का किया एलान, कहा- भारत में K-Pop और K-Dramas का क्रेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी/K-Pop ( ANI/IANS )

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 20 अप्रैल को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने भारत में बढ़ती के-पॉप और कोरियन ड्रामा की लोकप्रियता के बारे में बात की. उन्होंने कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाला और दोनों देशों के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया. मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरियाई एंटरटेनमेंट की बढ़ती वैश्विक पहुंच और भारत में उसकी बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार किया. उन्होंने दोनों देशों के बीच कल्चर पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'दोस्तों भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं. 2000 साल पहले अयोध्या (उत्तर प्रदेश, भारत) की राजकुमारी सुरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सुरो की कहानी हमारी साझा विरासत है. आज भारत में के-पॉप और के-ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं. उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक की पहचान बढ़ रही है.' पीएम मोदी ने आगे कहा, 'हमें खुशी है कि राष्ट्रपति ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक हैं. इस सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए हम 2028 में 'भारत-साउथ कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल' आयोजित करेंगे.'