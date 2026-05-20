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PM मोदी-जॉर्जिया के 'मेलोडी' वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा, राम चरण की पत्नी समेत इन सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया

पीएम नरेंद्र मोदी और जियोर्जिया मेलोनी का 'मेलोडी' वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा, भूमि पेडनेकर समेत अन्य हस्तियों की प्रतिक्रिया आई हैं.

PM Narendra Modi and Giorgia Priyanka Chopra
पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया/प्रियंका चोपड़ा (IANS/Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 7:18 PM IST

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हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी विदेश यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. पीएम मोदी अभी रोम में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक वीडियो अपलोड किया है, जो देखते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उनका यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. हालांकि, एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें मेलोनी ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट किया है. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस पर रिएक्ट किया है.

यह वीडियो मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है. प्रियंका चोपड़ा, राम चरण की पत्नी उपासना, एकता कपूर, साई तेजा, भूमि पेडनेकर, बिपाशा बसु समेत दूसरे सेलिब्रिटीज ने इसे लाइक करके पोस्ट पर रिएक्ट किया है. भूमि ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया और लिखा, 'इसी के लिए जी रही हूं. अली गोनी ने लिखा है, 'यह बहुत प्यारा है.'

मेलोनी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, वह कहती हैं, 'प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं. वह 'मेलोडी' का एक पैकेट दिखाती हैं, और दोनों जोर-जोर से हंस पड़ते हैं. बता दें कि 'मेलोडी' असल में पीएम मोदी और मेलोनी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम है.

PM Narendra Modi
पोस्ट पर सेलेब्स का रिएक्शन (Instagram)

उनकी दोस्ती हमेशा से चर्चा का विषय रही है, और जब भी वे मिलते हैं, तो उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. खैर, उनकी हालिया मुलाकात के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट की, और लिखा, 'रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त.' हमें पूरा यकीन है कि हर कोई उन्हें एक साथ देखने वाला और वीडियो और तस्वीरों का इंतजार कर रहा है.

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