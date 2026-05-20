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PM मोदी-जॉर्जिया के 'मेलोडी' वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा, राम चरण की पत्नी समेत इन सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया

पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया/प्रियंका चोपड़ा ( IANS/Getty )

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी विदेश यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. पीएम मोदी अभी रोम में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक वीडियो अपलोड किया है, जो देखते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उनका यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. हालांकि, एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें मेलोनी ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट किया है. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस पर रिएक्ट किया है. यह वीडियो मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है. प्रियंका चोपड़ा, राम चरण की पत्नी उपासना, एकता कपूर, साई तेजा, भूमि पेडनेकर, बिपाशा बसु समेत दूसरे सेलिब्रिटीज ने इसे लाइक करके पोस्ट पर रिएक्ट किया है. भूमि ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया और लिखा, 'इसी के लिए जी रही हूं. अली गोनी ने लिखा है, 'यह बहुत प्यारा है.'