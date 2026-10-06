'फटा पटाखा' सॉन्ग में यामी गौतम ने जॉम्बीज के साथ जमाई महफिल, 'नई नवेली' का दूसरा गाना रिलीज
फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 4:59 PM IST
हैदराबाद: अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो के साथ मिल कर जी म्यूजिक कंपनी ने ‘नई नवेली’ का दूसरा गाना ‘फटा पटाखा’ आज रिलीज कर दिया है. गाने को जी. वी. प्रकाश कुमार ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है, जबकि इसके बोल वायु ने लिखे हैं और मधुबंती बागची ने इसे अपनी आवाज से सजाया है। इस हाई-एनर्जी ट्रैक को विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. गाने में यामी गौतम धर एक अनोखी जॉम्बी डांस पार्टी के बीच दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में कभी इसी ने सोचा नहीं होगा.
बांधे रखने वाले बीट्स, कैची हुक स्टेप और लार्जर देन लाइफ की कोरियोग्राफी से भरपूर ‘फटा पटाखा’ फिल्म की फैंटेसी दुनिया में एक मजेदार म्यूजिकल ट्विस्ट लेकर आता है. गाने में जॉम्बीज की मौजूदगी भी पार्टी की जान फूंकती है. अपनी जश्न मनाने वाली एनर्जी, जबरदस्त रिदम और डांस करने पर मजबूर कर देने वाले हुक के साथ यह गाना बिल्कुल सही वक्त पर आया है और यही वजह है कि नवरात्रि में मौके पर यह सभी पसंदीदा बनने को तैयार है. ऐसे में यह गाना फेस्टिव डांस फ्लोर पर जॉम्बीज का एक अनोखा ट्विस्ट लेकर आ रहा है.
जी. वी. प्रकाश कुमार ने कहा, 'फटा पटाखा' ने हमें एक बहुत ही अलग म्यूजिकल दुनिया के साथ प्रयोग करने का मौका दिया. आइडिया यह था 'नई नवेली' की दुनिया को लेकर एक ऐसे ट्रैक बनाया जाए, जो बिना वक्त गंवाए जश्न मनाने वाला महसूस हो. मैं चाहता था कि कम्पोजिशन में एक मजबूत हुक और एक ऐसी एनर्जी हो जो आपके साथ रहे. वायु के बोल और मधुबंती की आवाज ने बिल्कुल वही मजेदार, बेबाक क्वालिटी लाई है, जो गाने को चाहिए थी, और यामी की परफॉर्मेंस उस एनर्जी को एक और लेवल ऊपर ले जाती है'.
मधुबंती बागची ने आगे कहा, 'फटा पटाखा' पूरी तरह से, बेबाक मैडनेस है, जो ह्यूमर और जबरदस्त एनर्जी से भरपूर है. इसे रिकॉर्ड करना एक असली धमाका था क्योंकि यह ट्रैक इतना लार्जर-दैन-लाइफ है, उस मस्तीभरे, हाई-ऑक्टेन एज के साथ. जी. वी. प्रकाश कुमार और वायु की क्रिएटिव जोड़ी ने इसे उन सबसे एक्साइटिंग ट्रैक्स में से एक बना दिया है, जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं. मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, लोगों को इस पर डांस करते देखने के लिए.