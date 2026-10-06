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'फटा पटाखा' सॉन्ग में यामी गौतम ने जॉम्बीज के साथ जमाई महफिल, 'नई नवेली' का दूसरा गाना रिलीज

'फटा पटाखा' सॉन्ग ( Song Poster )

हैदराबाद: अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो के साथ मिल कर जी म्यूजिक कंपनी ने ‘नई नवेली’ का दूसरा गाना ‘फटा पटाखा’ आज रिलीज कर दिया है. गाने को जी. वी. प्रकाश कुमार ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है, जबकि इसके बोल वायु ने लिखे हैं और मधुबंती बागची ने इसे अपनी आवाज से सजाया है। इस हाई-एनर्जी ट्रैक को विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. गाने में यामी गौतम धर एक अनोखी जॉम्बी डांस पार्टी के बीच दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में कभी इसी ने सोचा नहीं होगा.