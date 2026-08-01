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PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में उतरीं कंगना रनौत, बोलीं- हमारी बेटियों को...'

हैदराबाद: कॉकरेच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर किए गये प्रोटेस्ट की चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी हो रही है. अब उन छात्रों पर एक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके अश्लील पोस्टर प्रोटेस्ट में लहराए. इस प्रदर्शन में शामिल 15 साल की रूचिका सिंह सबसे ज्यादा सेंटर में है. रूचिका को हिरासत में लेने के बाद उनपर कार्रवाई की जा रही है. वहीं, रूचिका ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए अपशब्द बोलने पर देशवासियों से माफी मांगी है. अब बीजेपी सासंद कंगना रनौत ने रूचिका सिंह को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. साथ ही कंगना ने अपने उस वीडियो पर भी रिएक्ट किया है, जिसमें उन्हें ड्रग्सि्ट बताया जा रहा है.

पहले बताते हैं कि कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर रूचिका सिंह की तस्वीर शेयर कर क्या लिखा है. कंगना ने लिखा है, मुश्किल से इसकी उम्र 15 साल होगी. यह खुद बोल रही है कि इसने आज तक मोदी जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत नहीं लिखा है. लेकिन इसके दोस्त ही इसे जंतर-मंतर ले गए थे और इसको गाली देने पर मजबूर किया था. आप अपने बच्चो को एविल फेमिनाजी और डेमोनिक लेफ्टिस्ट से बचाओ. हमें अपने बच्चों को इनसे बचाकर रखने की जरूरत है. आप खुद नोटिस करो एक भी स्कार्फ और बुर्का वाली बेटी ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमारी बेटियां को आसानी से गुमराह किया जा रहा है. ऐसा क्यों? एक समुदाय होने के नाते हम कहीं तो फेल हो रहे हैं. हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. हमें हमारी बेटियों को सुरक्षित रखना होगा'.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut IG POST)

'बच्चों को गुमराह मत करो'

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल अपनी एक क्लिप को लेकर कंगना लिखती हैं, आप मेरी मेरी मूवी चैरेक्टर की क्लिप शेयर कर रहे हो, जिस रोल के लिए मुझे मिलियन में फीस मिली थी. हाई प्रोफाइल शो बिजनेस इवेंट जहां मैं अपने अपने जानने वाले लोगों से घिरी हुई हूं, और तुम इस क्लिप को दिखाकर यह साबित करना चाहती हो कि मैं भी इस तरह का काम कर चुकी हूं? क्या यह बिल्कुल एक जैसी बात है? युथ को गुमराह मत करो. यह बिल्कुल वैसा नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा है. आज तुम बच्चों को गुमराह कर रहे हो, कल यही तु्म्हारे पास लौट कर आएगा.