ETV Bharat / entertainment

'पेड्डी' के मेकर्स और डायरेक्टर ने राम चरण को जुड़वां बच्चों की खुशखबरी पर दी बधाई, देखें तस्वीर

राम चरण ( ETV Bharat )

हैदराबाद: राम चरण की आगामी फिल्म पेड्डी को लेकर जहां दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं इसी बीच अभिनेता के जीवन से जुड़ी एक बेहद खुशखबरी सामने आई है. मेगा पावर स्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला जुड़वां बच्चों के माता-पिता बने हैं. इस खुशी की लहर फिल्म पेड्डी की पूरी टीम में भी देखने को मिल रही है. फिल्म के निर्माता वेंकट सतीश किलारू और निर्देशक बुच्ची बाबू सना ने इस खास मौके पर राम चरण को शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर में दोनों, राम चरण को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, Peddi के निर्माता वेंकट सतीश किलारू और निर्देशक बुच्ची बाबू सना ने मेगा पावर स्टार राम चरण को जुड़वां बच्चों के आगमन पर हार्दिक बधाई दी. परिवार को ढेर सारी खुशियों और प्यार की शुभकामनाएं. गौरतलब है कि पेड्डी राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शकों में इसे लेकर खासा उत्साह बना हुआ है. इसका पहला गाना चिकिरी चिकिरी रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया, जिससे फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई.