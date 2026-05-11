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'पेड्डी' ट्रेलर रिलीज डेट आउट, इस दिन होगा राम चरण के स्पोर्ट्स ड्रामा का पेड प्रीव्यू, Details Inside

'पेड्डी' ( Poster )

हैदराबाद: मेगा पावरस्टार राम चरण अभिनीत 'पेड्डी' इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसकी चर्चा जोरों पर है. मूवी लवर्स इस ग्लोबल स्टार को इस देसी, एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट के 'चिकिरी चिकिरी' और 'रा रा राय राय' गाने पहले ही ग्लोबल चार्टबस्टर बन चुके हैं, जिनमें राम चरण की झलकियां जबरदस्त धूम मचा रही हैं. अब मेकर्स ने फैंस की उत्सुकता को बरकरार रखने के लिए एक बड़ा एलान किया है. उन्होंने 'पेड्डी' के ट्रेलर रिलीज का एलान किया है. सोमवार, 11 मई को मिथ्री मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए पेड्डी के ट्रेलर के बारे में अपडेट दिया है. फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया कि पेड्डी का ट्रेलर कब आ रहा है. पोस्टर में राम चरण देसी अवतार में नजर आ रहे हैं. इस दमदार पोस्टर के साथ मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च की डेट से पर्दा हटाया है. मेकर्स ने पोस्टर में लिखा है, 'मेगा पावरस्टार राम चरण की पेड्डी का ट्रेलर 18 मई को आएगा.' इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'पेड्डी आपके दिलों में बस जाएगा. ट्रेलर 18 मई से. पेड्डी दुनिया भर के सिनेमाघरों में 4 जून को रिलीज होगी, और 3 जून को प्रीमियर होंगे.'