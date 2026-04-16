ETV Bharat / entertainment

'पेड्डी' से राम चरण ने लिया बड़ा रिस्क, जून में रिलीज होगी फिल्म, 'टॉक्सिक' समेत इन बड़ी फिल्मों से टक्कर लेने को तैयार

'पेड्डी' जून में रिलीज होगी ( POSTER )

हैदराबाद: साल 2026 एंटरटेनमेंट के लिहाज से काफी बिजी और एंटरटेनिंग है. मौजूदा साल में इतनी फिल्में बनकर तैयार हैं कि उन्हें एक सटीक रिलीज डेट नहीं मिल पा रही है. बड़ी-बड़ी और मेगाबजट की फिल्मों को भी बार-बार रिलीज डेट बदलनी पड़ रही है. इस कड़ी में रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि भी शामिल है. अब टॉलीवुड स्टार राम चरण की फिल्म पेड्डी, जो अप्रैल के आखिर में रिलीज होनी थी, की एक बार फिर रिलीज डेट बदल चुकी है. पेड्डी की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मेकर्स ने बताया है कि फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी. इधर, जून में पेड्डी के लिए बॉक्स ऑफिस पर मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं. क्योंकि पेड्डी के सामने जून कई फिल्में खड़ी हैं. टॉक्सिक: फेयरी टेल फॉर ग्रॉन्स अप गीतू मोहनदास और रॉकिंग स्टार यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का फैंस के साथ-साथ पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंतजार है. यश की यह फिल्म पहले उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज होनी थी. 19 मार्च को टॉक्सिक का मुकाबला रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होना था, लेकिन दुनिया में चल रहे वॉर की वजह से फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है. अब फिल्म टॉक्सिक आगामी 4 जून को रिलीज होगी. मैं वापस आऊंगा स्टार पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. चमकीला के बाद वह होनहार डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में बतौर लीड स्टार नजर आने वाले हैं. फिल्म भारत-पाक बंटवारे के बैकग्राउंड पर बेस्ड है. यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है. फिल्म में ए.आर. रहमान का संगीत है. फिल्म में शरवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.