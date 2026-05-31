ETV Bharat / entertainment

WATCH: राम चरण को तमिलनाडु के CM विजय पर गर्व, इस वजह से 'पेद्दी' छोड़ना चाह रहे थे शिव राजकुमार

मंच से दर्शकों को संबोधित करते हुए राम चरण ने कहा, 'मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय गारू ने लोगों की सेवा करने के लिए अपनी पीक स्टारडम को पीछे छोड़ दिया. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक व्यक्ति के तौर पर, मुझे बहुत-बहुत गर्व है और मैं तमिलनाडु की जनता और विजय सर, दोनों को बधाई देता हूं.'

चेन्नई में 'बूची बाबू सना' की फिल्म 'पेद्दी' के प्रमोशन के दौरान राम चरण ने विजय के बारे में बात करते हुए मीडिया-दर्शकों को संबोधित किया. इस तेलुगू स्टार ने इस मौके का इस्तेमाल विजय के सिनेमा से राजनीति में आने और पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के उनके फैसले की सराहना करने के लिए किया.

हैदराबाद: राम चरण इन दिनों अपनी स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज की तैयारियों में जुटे हैं. हाल ही में, उन्होंने अभिनेता से राजनेता बने विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने विजय के बारे में बात की. इस दौरान, शिव राजकुमार ने भी अपने कैंसर के निदान और इलाज के बीच फिल्म की शूटिंग करने के बारे में बात की.

नई राज्य सरकार के गठन को लेकर कई दिनों की अटकलों के बाद, 10 मई को विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनकी राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक शुरुआत की और राज्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी.

वहीं, शिवा ने बताया कि 2024 में कैंसर का पता चलने से पहले ही उन्हें इस फिल्म में काम करने का ऑफर मिला था. उन्होंने कहा, 'वे बस मेरे साथ यह फिल्म करना चाहते थे, और जब बूची सना ने मुझे इसकी कहानी सुनाई, तो मुझे इसका सबजेक्ट बहुत पसंद आया. उस दिन मैंने राम चरण से भी बात की थी और उसके बाद, बदकिस्मती से, मुझे कैंसर का पता चला, और मुझे यूएस जाना पड़ा.'

इस कन्नड़ स्टार ने बताया कि वे लगभग इस प्रोजेक्ट से पीछे ही हट गए थे. इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, 'लेकिन उन्होंने मेरा इंतजार किया. मैंने सोचा, क्या हम इसे कैंसल कर दें? लेकिन बूची सना ने कहा, नहीं, हमें आप ही चाहिए. यह उनकी बहुत अच्छी बात थी, और उन्होंने काफी लंबे समय तक मेरा इंतजार किया. सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, यह बहुत ही खूबसूरत है. एक शानदार सफर.'

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है. यह एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में राम चरण को कई अलग-अलग खेलों में देखा जा सकता है. वे क्रिकेट खेलते हैं, कुश्ती करते हैं और साथ ही प्रोफेशनल रनर में भी 0हिस्सा लेते हैं. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, बोमन ईरानी, ​​शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू और अन्य कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे. यह फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.