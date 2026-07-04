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Peddi On OTT: जानें कब-कहां स्ट्रीम होगी राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, नोट करें डेट

पेद्दी ओटीटी नेटफ्लिक्स ( POSTER )

हैदराबाद: वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 400 करोड़ रुपये कमाने वाली साउथ एक्टर राम चरण स्टारर स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पेद्दी की आज 4 जून को ओटीटी स्ट्रीमिंग की ऑफिशियल डेट का एलान हो गया है. पेद्दी को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में राम चरण अलग-अलग एथलीट अवतार में दिख रहे हैं. फिल्म में उनकी हीरोइन बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हैं. चलिए अब जानते हैं फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को स्ट्रीम होने जा रही है. कब-कहां देखें पेद्दी? पेद्दी ओटीटी पर 5 भाषाओं तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीम होने जा रही है. पेद्दी आगामी 9 जुलाई को अग्रणी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. नेटफ्लिक्स ने इस जानकारी को शेयर कर अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, खेल बदल सकता है, लेकिन चैंपियन वही रहता है'. अब राम चरण के फैंस के लिए यह न्यूज किसी गुडन्यूज से कम नहीं है. अब साउथ स्टार के फैंस को 9 जुलाई का इंतजार बेसब्री से है.