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'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के 'फ्लॉन्ट' सीन पर डायरेक्टर ने मांगी माफी, बोले- किसी को चीज की तरह पेश करने का...

डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए कहा है कि जाह्नवी कपूर के ऐसे सभी सीन को बदला जाएगा.

Peddi
पेद्दी जाह्नवी कपूर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 12:38 PM IST

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हैदराबाद: पेद्दी इस वक्त सिनेमाघरों में गदर मचा रही है. दूसरी तरफ फिल्म अपनी लीड एक्ट्रेस को लेकर चर्चा में आ गई है. जाह्ववी कपूर के कुछ सीन को लेकर मेकर्स को घेरा जा रहा है. अब फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना ने फिल्म में जाह्नवी कपूर के कुछ 'आपत्तिजनक' सीन को लेकर हुई आलोचना के बाद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है.

कुछ सीन पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रिया के बाद विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद निर्देशक को चिंताओं को दूर करते हुए यह पुष्टि करनी पड़ी कि दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर बदलाव किए जाएंगे.

X पर शेयर करते हुए, बुची बाबू ने जाह्नवी कपूर के सीन को लेकर चल रही बहस पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि टीम ने प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और इसे गंभीरता से लिया है. यह मुद्दा कुछ खास सीन पर केंद्रित है, जहां अनुचित कैमरा एंगल और आपत्तिजनक संवादों के कारण, जो यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और बिना सहमति के यौन संबंध को सामान्य बनाते हैं, इस बात पर फिर से बहस छिड़ गई है कि इस कमर्शियल फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार अचियम्मा को किस तरह लिखा, गढ़ा और पेश किया गया है.

पेद्दी के डायरेक्टर ने अपनी माफी में क्या कहा?

अपने बयान में डायरेक्टर ने लिखा, 'सिनेमा का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना, उन्हें प्रेरित करना और उनसे जुड़ाव स्थापित करना है. इससे किसी को भी असहज या अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए'. उन्होंने आगे कहा कि कुछ सीन के संबंध में मिली प्रतिक्रिया को सुना और स्वीकार किया गया है.

आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, 'हमारा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को वस्तु की तरह पेश करने या उसका अपमान करने का नहीं था'. उन्होंने आगे कहा कि अगर फिल्म के किसी हिस्से को लेकर किसी ने अलग राय रखी है, तो टीम उन भावनाओं का सम्मान करती है और उठाई गई चिंताओं को समझती है'.

जाह्नवी कपूर के सीन में होगा बदलाव?

बुची बाबू सना ने पुष्टि की कि दर्शकों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद टीम ने संबंधित हिस्सों में बदलने का निर्णय लिया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म निर्माण को दर्शकों की संवेदनशीलता और अपेक्षाओं के साथ विकसित होना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद, हमने संबंधित हिस्सों में बदलाव करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा कि सिनेमा दर्शकों के साथ जुड़ाव के माध्यम से विकसित होता है और कहानीकारों से जिम्मेदारी की मांग करता है.

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