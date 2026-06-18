ETV Bharat / entertainment

राम चरण स्टारर 'पेद्दी' का रोमांच हुआ और बड़ा, कल से सिनेमाघरों में दिखेंगे 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन

​इस अपडेट को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “#Peddi का एक्सपीरियंस अब और भी बेहतर होने जा रहा है 🤩 कल से सिनेमाघरों में 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन्स जोड़े जाएंगे

​अब मेकर्स ने फैंस के लिए एक और एक्साइटिंग सरप्राइज का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि कल से थिएटर्स में चल रहे फिल्म के वर्जन में 5 मिनट और 56 सेकंड के बिल्कुल नए सीन्स जोड़े जाएंगे. इस एक्सटेंडेड कट के साथ, दर्शक बड़े पर्दे पर 'पेद्दि' के एक और भी ग्रैंड और शानदार एक्सपीरियंस की उम्मीद कर सकते हैं.

हैदराबाद: राम चरण, जान्हवी कपूर और जगपति बाबू के लीड रोल्स से सजी 'पेद्दी' का दुनिया भर के सिनेमाघरों में धमाकेदार सफर लगातार जारी है. एक ऐतिहासिक ओपनिंग दर्ज करने के बाद, यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है और हर गुजरते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाते हुए 2026 में साउथ इंडिया की नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है.

सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ के साथ, 'पेद्दी' का थिएटर्स में धमाकेदार सफर लगातार जारी है, जिसे लोगों की शानदार माउथ-पब्लिसिटी और बेहतरीन रिस्पॉन्स का पूरा साथ मिल रहा है. फिल्म में 5 मिनट और 56 सेकंड के नए सीन्स का जुड़ना बड़े पर्दे के इस एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने वाला है. यह फैंस को दोबारा थिएटर खींच लाने की एक और बड़ी वजह देगा, क्योंकि यह ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़े रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ बढ़ रही है.

​बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित 'पेद्दि' में राम चरण के साथ शिव राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे दमदार कलाकार लीड रोल्स में हैं. कलाकारों की यह मजबूत फौज फिल्म के स्केल और इसके असर को और ज्यादा बढ़ा देती है. इस फिल्म को 'वृद्धि सिनेमाज' के तहत वेंकट सतीश किलरू ने 'मैत्री मूवी मेकर्स', 'सुकुमार राइटिंग्स' और 'आईवीवाई (IVY) एंटरटेनमेंट' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि ईशान सक्सेना इसके को-प्रोड्यूसर हैं.

​आईवीवाई (IVY) एंटरटेनमेंट की शुरुआत साल 2020 में हुई थी और इसने भारत के सबसे पॉपुलर प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म राइट्स खरीदने वाली कंपनियों में अपनी एक खास जगह बनाई है. यह कंपनी प्रीमियम आईपी (IP) और फिल्म राइट्स की भारत की सबसे बड़ी फिल्मोग्राफी में से एक तैयार कर रही है, और साथ ही लगातार क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउसेस को ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाने में सपोर्ट कर रही है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएं.

​फिल्म की टेक्निकल टीम भी बेहद मजबूत है, जिसमें ए. आर. रहमान का म्यूजिक, आर. रथनावेलु की सिनेमैटोग्राफी, अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन, नवीन नूली की एडिटिंग और वी. वाई. प्रवीण कुमार का एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शामिल है, जो इस फिल्म की सिनेमैटिक भव्यता और इसके इंतजार को और बढ़ा देता है.

​'धुरंधर', 'धुरंधर द रिवेंज' और 'राजा शिवाजी' की शानदार कामयाबी के बाद, 'पेद्दी' को नॉर्थ इंडिया (उत्तर भारत) में जियो स्टूडियोज द्वारा रिलीज किया गया है. यह फिल्म 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.