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पेद्दी बॉक्स ऑफिस: वर्ल्डवाइड 400 करोड़ की ओर बढ़ रही राम चरण की फिल्म, 9वें दिन का ये है हाल

राम चरण की फिल्म पेद्दी अपनी रिलीज के 8 दिन पूरे कर चुकी है और फिल्म 400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है.

peddi box office collection day 9
पेद्दी बॉक्स ऑफिस (Poster)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 3:56 PM IST

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हैदराबाद: राम चरण स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी ने अपनी रिलीज के आठ दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म आज 12 जून को अपनी रिलीज के 9वें दिन में चल रही है. फिल्म धीरे-धीरे ही सही पर अच्छा बिजनेस कर रही है. फिल्म पहले ही 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. पेद्दी ओवरसीज में भी अपना दबदबा कायम करने में लगी है. बुची बाबू सना और राम चरण की फिल्म ने 8 दिनों में कितना कलेक्शन किया है और 9वें दिन फिल्म की कमाई कहां तक पहुंची है, चलिए जानते हैं.

पेद्दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की मानें तो पेद्दी ने 8वें दिन 5 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि फिल्म ने सातवें दिन 7.55 करोड़ रुपये कमाए थे. 8वें दिन पेद्दी ने तेलुगु में 0.31 करोड़ रुपये, तमिल में 0.12 करोड़ रुपये और हिंदी में 1.10 करोड़ रुपये कमाए. इससे पेद्दी का नेट घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 193.55 करोड़ रुपये और ग्रॉस 229.95 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, खबर लिखने जाने तक फिल्म ने नौवें दिन 1.34 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें, मेकर्स ने फिल्म पेद्दी की ऑफिशियल कमाई का आंकड़ा शेयर कर दिया है, जिसमें फिल्म ने 7 दिनों में वर्ल्डावाइड 345 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

राम चरण की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म

आरआरआर (1200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई) के बाद पेद्दी राम चरण की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. IMDb के अनुसार, आरआरआर ने वर्ल्डवाइड 1291.2 करोड़ रुपये की कमाई की है. रंगस्थलम (220.8 करोड़ रुपये), गेम चेंजर (215.8 करोड़ रुपये), मगधीरा (146.8 करोड़ रुपये) कमाए हैं. आरआरआर (2022) के चार साल बाद राम चरण की किसी फिल्म की 300 करोड़ी क्लब में एंट्री हुई है. बता दें, बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म में राम चरण अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कई स्पोर्ट्स खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है.

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