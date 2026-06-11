पेद्दी बॉक्स ऑफिस: पहले हफ्ते 350 करोड़ के करीब पहुंची राम चरण की फिल्म, 8वें दिन का जानें हाल
पेद्दी के मेकर्स ने फिल्म की एक हफ्ते की कुल कमाई का पूरा ब्योरा दे दिया है. यहां जानें फिल्म का कुल कलेक्शन
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 12:10 PM IST
हैदराबाद: राम चरण स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी ने अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है. पेद्दी की कमाई में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश में लगी हुई है. राम चरण के फैंस के लिए पेद्दी की किसी पार्टी ट्रीट से कम नहीं हैं और वे फिल्म को खूब प्यार दे रहे हैं. फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब 350 करोड़ रुपये से कुछ ही कदम दूर हैं. पेद्दी ओवरसीज में भी अपना दबदबा कायम करने में लगी है. बुची बाबू सना और राम चरण की फिल्म ने एक हफ्ते में कितना कलेक्शन किया है और सातवें व आठवें दिन फिल्म की कमाई कहां तक पहुंची है, चलिए जानते हैं.
पेद्दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8
फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की मानें तो पेद्दी ने 7वें दिन 7.55 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि फिल्म ने छठे दिन 9.70 करोड़ रुपये कमाए थे. सातवें दिन पेद्दी ने तेलुगु में 0.31 करोड़ रुपये, तमिल में 0.01 करोड़ रुपये और हिंदी में 0.06 करोड़ रुपये कमाए. इससे पेद्दी का नेट घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 187.63 करोड़ रुपये और ग्रॉस 222.98 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, खबर लिखने जाने तक फिल्म ने आठवें दिन 0.38 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें, मेकर्स ने फिल्म पेद्दी की ऑफिशियल कमाई का आंकड़ा शेयर कर दिया है, जिसमें फिल्म ने 7 दिनों में वर्ल्डावाइड 345 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.
राम चरण की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म
आरआरआर (1200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई) के बाद पेद्दी राम चरण की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. IMDb के अनुसार, आरआरआर ने वर्ल्डवाइड 1291.2 करोड़ रुपये की कमाई की है. रंगस्थलम (220.8 करोड़ रुपये), गेम चेंजर (215.8 करोड़ रुपये), मगधीरा (146.8 करोड़ रुपये) कमाए हैं. आरआरआर (2022) के चार साल बाद राम चरण की किसी फिल्म की 300 करोड़ी क्लब में एंट्री हुई है. बता दें, बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म में राम चरण अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कई स्पोर्ट्स खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है.