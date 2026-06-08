ETV Bharat / entertainment

'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: वीकेंड पर राम चरण-जाह्नवी कपूर की फिल्म ने जड़ी हाफ सेंचुरी, पहुंची 300 करोड़ के करीब

हैदराबाद: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' 4 जून को रिलीज हुई. फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और यह कुछ विवादों में भी घिरी रही. बुची बाबू सना की निर्देशित और वृद्धि सिनेमाज बैनर के तहत वेंकट सतीश किलारू द्वारा निर्मित इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में जाह्नवी कपूर मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं. 'पेद्दी' ने अपने पहले वीकेंड में लगातार अच्छी कमाई के साथ सिनेमाघरों में अपनी दौड़ जारी रखी. इस फिल्म की कमाई में रविवार यानी 7 जून को को बढ़ोतरी हुई, जिससे यह फिल्म रिलीज के चार दिनों के भीतर ही भारत के बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही.

फिल्म की शुरुआत 3 जून को पेड प्रीमियर के साथ हुई, सैकनिल्क के अनुसार, प्रीमियर के दिन फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 18.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद 4 जून को फिल्म ने पहले दिन 51 करोड़ की शानदार कमाई की. शुक्रवार को कमाई घटकर 26.90 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन वीकेंड पर इसमें सुधार के संकेत दिखे. शनिवार को 28.85 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि रविवार ओपनिंग डे के बाद सबसे ज्यादा कमाई वाला दिन रहा.

'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

फिल्म ने अपने पहले रविवार को अच्छे आंकड़े दर्ज किए. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन भारत भर में 9068 शो से अनुमानित 31.90 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. रविवार के आंकड़े शनिवार की कमाई की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाते हैं. इसके साथ ही, फिल्म की कुल भारत ग्रॉस कमाई लगभग 187.02 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि नेट कमाई 157.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.