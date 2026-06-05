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'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: भारत में 100 करोड़ के करीब पहुंची राम चरण की फिल्म, जानिए दूसरे दिन कितने नोट छापे?

राम चरण की 'पेद्दी' ने दुनियाभर में शानदार कमाई की है. आइए जानें दूसरे दिन 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कीय

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'पेद्दी' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: राम चरण की मुख्य भूमिका वाली तेलुगु स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' ने 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है. बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अपने पहले पूरे दिन में इसने अच्छी-खासी कमाई की. क्या दूसरे दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है या नहीं, आइए जानते हैं.

'पेद्दी' वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 1
'पेद्दी' राम चरण की पहली ऐसी सोलो फिल्म बन गई है जिसने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. अब दूसरे दिन, इस तेलुगु स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. कमाई का यह आंकड़ा 'आरआरआर' स्टार की जबरदस्त वापसी का संकेत है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म 'गेम चेंजर' अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी.

मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म की दुनियाभर की कमाई के बारे में अपडेट साझा किया. मेकर्स के मुताबिक पेद्दी ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 135.36 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के अनुसार, 'पेद्दी' ने अपने पहले दिन 51 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके अलावा, फिल्म ने पेड प्रीव्यू से पहले ही 18.50 करोड़ रुपये कमा लिए थे, जिससे इसके पहले दिन की कुल नेट कमाई में काफी बढ़ोतरी हुई.

प्रीव्यू कलेक्शन को मिलाकर, 'पेद्दी' का भारत में पहले दिन का कुल नेट कलेक्शन लगभग 69.50 करोड़ रुपये रहा, जबकि भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 82.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिससे यह इस साल की उल्लेखनीय ओपनिंग में से एक बन गई.

'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
पहले दिन की अच्छी ओपनिंग के बाद, फिल्म की रफ्तार दूसरे दिन यानी 5 जून को थोड़ी धीमी दिख रही है. ऐसी गिरावट की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि शुक्रवार एक आम कामकाजी दिन होता है. मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद यह स्पोर्ट्स ड्रामा बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही.

सैकनिल्क के अनुसार 'पेद्दी' ने रिलीज के शुक्रवार रात 8 बजे तक भारत में लगभग 18.97 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ के अहम पड़ाव के करीब पहुंच गया है. यानी 5 जून रात 8 बजे तक 'पेद्दी' की 2 दिन की नेट कमाई 88.47 करोड़ रुपये तक रही. इन शुरुआती अनुमानों के साथ, फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन लगभग 98.39 करोड़ है.

स्टार कास्ट
बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह पैन-इंडिया स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म एक्टर की अहम रिलीज में से एक है और इसमें जाह्नवी कपूर फीमेल लीड रोल में हैं. इस तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं

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