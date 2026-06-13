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पेद्दी बॉक्स ऑफिस: भारत में हुआ इतना कलेक्शन, 2026 की टॉप 5 सबसे कमाऊ लिस्ट में शामिल, जानें 10वें दिन का हाल

ओवरसीज में फिल्म ने नौवें दिन 1 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन अब तक 50.40 करोड़ रुपये हो गया है।

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पेद्दी बॉक्स ऑफिस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 10:22 AM IST

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हैदराबाद: बीती 4 जून को रिलीज हुई राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' सिनेमाघरों में अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है. महज नौ दिनों में यह फिल्म 2026 की अब तक की टॉप 5 हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'पेद्दी' ने भारत में नौवें दिन 5.15 करोड़ रुपये से अधिक का नेट लाभ कमाया. नौ दिनों की रिलीज के अंत में, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 198.70 करोड़ रुपये रहा. वहीं, इसका घरेलू ग्रास कलेक्शन 235.98 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

विदेशी बाजार में, फिल्म ने नौवें दिन 1 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन अब तक 50.40 करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 286.38 करोड़ रुपये हो गया है. निर्माताओं के अनुसार, 'पेद्दी' ने रिलीज के सिर्फ सात दिनों के भीतर ही वर्ल्डवाइड 345 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था.

'पेद्दी' का डे वाइज कलेक्शन (भारत में कुल कलेक्शन)

दिनकलेक्शन
पेड प्रीमियर18.50 करोड़ रुपये
दिन 151 करोड़ रुपये
दिन 226.90 करोड़ रुपये
तीसरा दिन28.85 करोड़ रुपये
चौथा दिन31.90 करोड़ रुपये
दिन 512.05 करोड़ रुपये
दिन 69.70 करोड़ रुपये
दिन 77.55 करोड़ रुपये
दिन 86.30 करोड़ रुपये
दिन 95.15 करोड़ रुपये
कुल198.70 करोड़ रुपये

राम चरण की फिल्म अब 2026 की टॉप 5 भारतीय नेट ग्रॉसर फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है. इसने सूर्या की हालिया रिलीज फिल्म 'करप्पू' को पीछे छोड़ते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है. दूसरे सप्ताहांत के बाद, यह पूरी संभावना है कि 'पेद्दी' भारत में नेट कलेक्शन के मामले में राम चरण के पिता और मेगास्टार चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' को पीछे छोड़ देगी.

माना शंकर वर प्रसाद गारू ने लगभग तीन महीने के अपने थिएटर रन के दौरान 218.47 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसकी तुलना में, 'पेद्दी' कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन माना शंकर वर प्रसाद गारू को पीछे छोड़ने के लिए उसे घरेलू बाजार में 19.77 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.



2026 की टॉप 5 हिट फिल्में (भारत में नेट कलेक्शन)

  1. धुरंधर 2- 1,149.17 करोड़ रुपये
  2. बॉर्डर 2- 329.43 करोड़ रुपये
  3. मन शंकर वर प्रसाद गारू- 218.47 करोड़ रुपये
  4. 'पेद्दी'- 198.70 करोड़ रुपये
  5. करप्पू- 195.40 करोड़ रुपये

हालांकि ऑक्यूपेंसी में मामूली सुधार हुआ, लेकिन नौवें दिन का कलेक्शन पिछले दिन के 6.30 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन से 18.3% गिर गया. इसका मुख्य कारण शो की संख्या में कमी आना है. आठवें दिन फिल्म 7,412 शो में दिखाई गई थी, जबकि नौवें दिन यह संख्या घटकर 3,816 रह गई. शो की संख्या कम होने के बावजूद, 'पेद्दी' को दर्शकों की अच्छी संख्या का लाभ मिला, खासकर रात के शो में, जिससे शुक्रवार को ऑक्यूपेंसी बढ़कर 20.5% हो गई. फिल्म अब अपनी रिलीज के 10वें दिन में पहुंच चुकी है. फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 0.21 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

'पेद्दी' राम चरण के करियर की एक अहम फिल्म है. पिछले सात सालों में, अभिनेता ने सिर्फ दो फिल्मों में अकेले अभिनय किया है. 2019 में, उन्होंने बोयापति श्रीनु की फिल्म विनय विद्या रामा में मुख्य भूमिका निभाई थी. हाल ही में, शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म गेम चेंजर 2025 में रिलीज़ हुई, लेकिन अपने शीर्षक से जुड़ी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई.

सैकनिल्क के अनुसार, 'पेद्दी' का ब्रेक-ईवन टारगेट विश्व स्तर पर लगभग 500 करोड़ रुपये का सकल राजस्व है. इसलिए, यदि फिल्म को एक सफल सिनेमाई उद्यम के रूप में उभरना है, तो वह इस आंकड़े से नीचे प्रदर्शन नहीं कर सकती. तो, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए फिल्म को और कितना पैसा कमाना होगा?

'पेद्दी' की मौजूदा वैश्विक कमाई 286.38 करोड़ रुपये है, जिसके आधार पर उसे अभी भी 213.62 करोड़ रुपये और जुटाने की जरूरत है. इसका मतलब है कि उसने अपने ब्रेक-ईवन लक्ष्य का 57.28% हासिल कर लिया है और सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे शेष 42.72% जुटाना होगा.

बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने शुरुआत में उन कारणों से सुर्खियां बटोरीं जो फिल्म निर्माताओं को शायद पसंद नहीं आए होंगे. हालांकि, 'पेद्दी' के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने फिल्म के आसपास की आलोचनाओं को कम करने में कामयाबी हासिल की है.

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