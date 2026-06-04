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'Peddi' Box Office Day 1: 25 करोड़ का आंकड़ा पार, 'RRR' के बाद 'पेद्दी' राम चरण की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनने के लिए तैयार?

राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' आज रिलीज हो गई है. आइए जानें बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कितनी कमाई हुई है.

Peddi
'पेद्दी' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: राम चरण स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' के साथ सिनेमाघरों में वापस आ गए हैं. यह फिल्म पूरे भारत में तेलुगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई है. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. उम्मीद है कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी.

आरआरआर की जबरदस्त सफलता के बाद 'पेद्दी' राम चरण की तीसरी रिलीज है. हालांकि, 'आरआरआर' के बाद आई उनकी कोई भी फिल्म एस.एस. राजामौली की उस फिल्म जैसा जादू दोबारा नहीं दिखा पाई है. उनकी पिछली फिल्म 'गेम चेंजर' 400 करोड़ रुपये के बजट पर बनी थी और उसने दुनिया भर में 187 करोड़ रुपये कमाए थे. उम्मीद है कि पेद्दी राम चरण के लिए किस्मत का पासा पलट देगी.

'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
'पेद्दी' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बेहतर परफॉर्म कर रही हैं. शाम होने से पहले ही फिल्म ने 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, राम चरण की फिल्म ने 4 जून शाम 5 बजे तक 8,807 शो के लिए 25.62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. जबकि इसने 52.06 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

ओपनिंग प्रिडिक्शन

इस तरह की शानदार शुरुआत की उम्मीद के साथ, 'पेद्दी' राम चरण के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनर देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो उनकी पिछली सबसे बेहतरीन फिल्म 'गेम चेंजर' (51 करोड़ नेट) के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी.

'पेद्दी' को बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया है, और हालांकि इसके डब किए गए वर्शन से ज्यादा कमाई की उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने ओरिजिनल तेलुगू वर्शन में यह जबरदस्त धूम मचाएगी. तेलुगू राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में दर्शकों के उत्साह को देखते हुए यह भव्य फिल्म पहले ही दिन (पेड प्रीव्यू सहित) भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 58-63 करोड़ रुपये की जबरदस्त नेट कमाई का लक्ष्य लेकर चल रही है.

'पेद्दी' के बारे में
'पेद्दी' गांव का एक जिंदादिल शख्स है, जो कई खेलों का अनुभवी है. क्रिकेट, कुश्ती, दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं उसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक लड़ाइयों का मंच बन जाती हैं. यह किरदार अपने पड़ोसियों को एकजुट करने, गांव की इज्जत बचाने और अपने इलाके के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रेल कनेक्टिविटी को हासिल करने की कोशिश करता है.

बुची बाबू सना की फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और दिव्येंदु भी नजर आएंगे. 'पेद्दी' की नजर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये की ओपनिंग पर है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि राम चरण की यह फिल्म इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं.

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