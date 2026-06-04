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'Peddi' Box Office Day 1: 25 करोड़ का आंकड़ा पार, 'RRR' के बाद 'पेद्दी' राम चरण की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनने के लिए तैयार?

'पेद्दी' ( Poster )

हैदराबाद: राम चरण स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' के साथ सिनेमाघरों में वापस आ गए हैं. यह फिल्म पूरे भारत में तेलुगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई है. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. उम्मीद है कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी. आरआरआर की जबरदस्त सफलता के बाद 'पेद्दी' राम चरण की तीसरी रिलीज है. हालांकि, 'आरआरआर' के बाद आई उनकी कोई भी फिल्म एस.एस. राजामौली की उस फिल्म जैसा जादू दोबारा नहीं दिखा पाई है. उनकी पिछली फिल्म 'गेम चेंजर' 400 करोड़ रुपये के बजट पर बनी थी और उसने दुनिया भर में 187 करोड़ रुपये कमाए थे. उम्मीद है कि पेद्दी राम चरण के लिए किस्मत का पासा पलट देगी. 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

'पेद्दी' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बेहतर परफॉर्म कर रही हैं. शाम होने से पहले ही फिल्म ने 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, राम चरण की फिल्म ने 4 जून शाम 5 बजे तक 8,807 शो के लिए 25.62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. जबकि इसने 52.06 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.